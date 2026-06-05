SUCESO EN MADRID
Dos muertos y tres heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Humanes
Los tres heridos, todos varones y con politraumatismos, fueron trasladados a diferentes hospitales madrileños tras el siniestro vial
Dos hombres han fallecido y otros tres han resultado heridos con politraumatismos en una colisión frontal entre dos turismos ocurrida en la M-410, a la altura del kilómetro 7,500, en el término municipal de Humanes de Madrid.
El aviso al 112 se ha recibido a las 5.35 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Summa 112, que han atendido a cinco pacientes, todos ellos varones. Dos de ellos se encontraban en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios han intentado revertir ambas paradas mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente solo han podido confirmar los dos fallecimientos.
Los otros tres ocupantes han sufrido politraumatismos y han sido trasladados a distintos centros hospitalarios: el Hospital Universitario Puerta de Hierro, el Hospital 12 de Octubre y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han liberado al conductor de uno de los vehículos, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y han colaborado con los sanitarios en las maniobras de reanimación. Además, han realizado trabajos de seguridad y limpieza en la vía tras el siniestro.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.
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