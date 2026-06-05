Cómo moverse por Madrid con los cortes de tráfico durante la visita del Papa: Metro reforzado, Cercanías con más trenes y EMT gratis

Madrid ha activado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, prevista entre el 6 y el 9 de junio. El Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han diseñado un plan conjunto para facilitar los desplazamientos, reforzar el transporte público y garantizar la seguridad durante unos días en los que se espera una elevada afluencia de personas y diversos cortes de tráfico.

Los principales actos de la visita papal se celebrarán en puntos como la Plaza de Lima, la Plaza de Cibeles, el estadio Santiago Bernabéu, Ifema, el Movistar Arena o la Catedral de la Almudena. Por ello, las administraciones recomiendan evitar el vehículo privado y utilizar el transporte público para moverse por la ciudad.

Zonas con más restricciones de tráfico

La celebración de los actos y las labores de montaje están provocando cortes de tráfico y ocupaciones de calzada en distintos puntos de Madrid. Las mayores afecciones se concentrarán en el entorno de la Plaza de Lima, la Plaza de Cibeles, el Paseo de la Castellana, el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado y la calle Alcalá.

Estos cortes coinciden, además, con otros eventos de gran afluencia en la ciudad, como los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano o la Feria del Libro en El Retiro, por lo que se prevé una presión añadida sobre la movilidad.

Metro: más trenes y horario ampliado

Metro de Madrid será una de las principales alternativas para moverse durante la visita del Papa. El suburbano reforzará hasta un 125% la frecuencia de trenes en algunas líneas para absorber el aumento de viajeros previsto en los actos más multitudinarios.

Además, Metro ampliará su horario hasta las 2.30 horas en la noche del sábado al domingo, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes a la vigilia de oración prevista en la Plaza de Lima.

Cercanías: 1,1 millones de plazas adicionales

Cercanías Madrid también incrementará su servicio durante la visita papal. El refuerzo alcanzará hasta el 35%, especialmente durante el fin de semana, con 1,1 millones de plazas adicionales y trenes de doble composición.

El dispositivo incluirá además 300 trabajadores más en servicios de Atención al Cliente e información en estaciones clave como Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Recoletos y Chamartín.

La línea C-10, que conecta Villalba con Chamartín, prolongará el servicio comercial hasta Pitis, con parada en Ramón y Cajal y Mirasierra-Paco de Lucía. Los trenes circularán también con doble composición.

EMT gratis, salvo la línea Exprés Aeropuerto

Los autobuses de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid) serán gratuitos durante la visita del Papa, con la excepción de la línea Exprés Aeropuerto.

La EMT aumentará el servicio en torno a un 25%, con 186 autobuses adicionales. Se reforzarán especialmente las conexiones con el aeropuerto, a través de las líneas 200 y 203/Exprés Aeropuerto, así como las líneas circulares C1 y C2.

Además, se trasladarán las cabeceras de los búhos ubicadas en Cibeles y Alonso Martínez. La línea 180 funcionará durante el fin de semana entre Legazpi y Caja Mágica para atender el aparcamiento disuasorio habilitado en la zona.

Bicimad también será gratuito

El servicio de Bicimad también será gratuito durante la visita papal, como parte del dispositivo especial de movilidad. Esta opción puede ser útil para desplazamientos cortos, especialmente en zonas donde el tráfico esté restringido o donde sea más complicado acceder en vehículo privado.

Refuerzo de autobuses interurbanos y taxis

La red de autobuses interurbanos contará con hasta 157 vehículos adicionales y dará cobertura especial a más de 54 municipios que acogerán a peregrinos durante esos días.

También se reforzará el servicio de taxi. Durante el fin de semana, todas las licencias estarán autorizadas para prestar servicio, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de vehículos en la ciudad.

Recomendación: planificar los desplazamientos

Las administraciones recomiendan consultar el estado del transporte público y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente si se va a acudir a alguno de los actos principales de la visita del Papa.

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La recomendación general es clara: evitar el coche privado, prever más tiempo del habitual para los desplazamientos y priorizar Metro, Cercanías, EMT, Bicimad, autobuses interurbanos o taxi según el punto de origen y destino.