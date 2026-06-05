Móstoles pone de nuevo sobre la mesa la ampliación de la Línea 10 de Metro hasta la ciudad

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha vuelto a poner sobre la mesa del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, la ansiada ampliación de la Línea 10 de Metro hasta la ciudad, así como otros proyectos de mejora de las conexiones viarias que afectan al municipio.

Así lo ha señalado el regidor mostoleño tras mantener este jueves una reunión de trabajo con el consejero madrileño para abordar distintos proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad tanto en materia de transporte como en vivienda, para facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Fuentes municipales han trasladado que uno de los asuntos que se abordaron en la reunión es el proyecto de ampliación de la Línea 10 de Metro desde su finalización en la estación de Puerta del Sur, en Alcorcón, hasta enlazar con la Línea 12 de MetroSur en la estación de Manuela Malasaña, en Móstoles.

Presupuestos 2027

En diciembre de 2025 el Ayuntamiento de Móstoles aprobó por unanimidad en el Pleno municipal una propuesta para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a incluir en los presupuestos del 2027 un estudio del proyecto para la ampliación de la Línea 10 de Metro hasta Móstoles.

Boca de Metro de la estación de Begoña, perteneciente a la Línea 10 del suburbano madrileño. / Wikimedia Commons

Todos los grupos municipales votaron a favor de una enmienda a la totalidad presentada por el PP a una iniciativa previa impulsada por Más Madrid, donde se exigía a la Comunidad de Madrid que incluyera ya en las próximas cuentas regionales de 2026 una partida específica destinada a la realización de este estudio.

Sin embargo, a principios de año el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez, descartó la prioridad, a corto y medio plazo, de llevar a cabo esta ampliación, planteando un autobús rápido BRT que siguiera el trazado del suburbano propuesto, una opción con un coste mucho menor.

También vivienda

En la reunión de este jueves, el alcalde mostoleño ha vuelto a poner sobre la mesa esta ampliación de la Línea 10 de Metro, siempre desde "la colaboración institucional", además de otros proyectos de mejora de las conexiones viarias que afectan al municipio.

En este sentido, el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid ha posibilitado el desbloqueo de la conexión de la R-5 con el barrio de Móstoles Sur, una actuación largamente demandada por los vecinos y que contribuirá a mejorar la movilidad y la conectividad de esta zona de la ciudad.

Además, durante la reunión se analizó la necesidad de avanzar en la mejora de los accesos a Móstoles desde la M-506, especialmente en el entorno de Miraflores, con el objetivo de favorecer una circulación más fluida.

Plan Vive

Durante el encuentro, ambas administraciones también analizaron cuestiones relacionadas con la vivienda, donde el Gobierno local mantiene una "estrecha colaboración" con la Comunidad de Madrid, con ejemplos como el Plan Vive, que "ha desarrollado ya más de 700 viviendas en Móstoles, contribuyendo a ampliar la oferta residencial".

Paralelamente, el Gobierno municipal está impulsando el desarrollo de suelo que permitirá la construcción de más de 13.000 nuevas viviendas en la ciudad, de las que más del 60% contarán con algún tipo de protección.

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Además, el Gobierno local ha modificado la ordenanza municipal para posibilitar la transformación de locales en viviendas, una medida compatible con la protección de los principales ejes comerciales de la ciudad y que permitirá la creación de aproximadamente 3.000 nuevas viviendas.