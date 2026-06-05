Fiestas de Moratalaz 2026: conciertos de Despistaos, Seguridad Social y Melón Diesel

Moratalaz ya tiene todo listo para sus fiestas patronales. Del 11 al 14 de junio, el recinto ferial de la Cuña Verde y otros puntos del distrito se convertirán en el epicentro del ocio en Madrid con más de una veintena de propuestas gratuitas.

Conciertos destacados

La música será la gran protagonista con una programación estelar en el escenario principal:

Viernes 12: Marta Soto, Hermanos Martínez y Despistaos .

Marta Soto, Hermanos Martínez y . Sábado 13: Gon Abril, Melón Diesel y Seguridad Social .

Gon Abril, y . Domingo 14: Billy Boom Band, orquesta Athenea y cierre con fuegos artificiales (23:00 h).

Deporte y cultura para todos

La agenda incluye una intensa actividad deportiva, destacando la IX Jornada de Inclusión Deportiva (12 de junio) y la entrega de premios de los 46º Juegos Deportivos Municipales (14 de junio). Asimismo, se celebrarán torneos de pádel, fútbol y el IV Grand Slam de Tenis en el CDM La Elipa.

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La oferta cultural complementa las fiestas con el XXVII Certamen de Pintura Rápida Alfonso Cámara (13 de junio), la muestra Arte en la calle'y un festival 'holi', además de eventos inclusivos como el 'apagón acústico' para personas con autismo. El pregón y la inauguración oficial tendrán lugar el jueves 11 de junio con una chocolatada popular.