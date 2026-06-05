"El matcha que no sabe a césped": el nuevo templo japonés de Sagasta que conquista Madrid

Hay negocios que nacen de un plan de empresa en un Excel y otros de una revelación. KYŌ (c/ Sagasta, 8) pertenece a la segunda categoría: una luna de miel en Japón, una maleta llena de té verde y una certeza al volver a Madrid. "Lo que aquí se estaba sirviendo como matcha no tenía nada que ver con aquello", explica su fundadora, Rocío Sáez, a El Periódico de España.

Junto a su pareja, Luis Muñoz-Porras Olaya —una de las últimas incorporaciones a Grupo TAT, compañía madrileña con más de 35 años de trayectoria en el sector asegurador y el asesoramiento jurídico a empresas—, Sáez ha dado forma a este proyecto dedicado al matcha ceremonial japonés, inspirado en aquel viaje de novios y en la búsqueda de un producto más auténtico en Madrid. Juntos han dado forma a este espacio dedicado al matcha ceremonial japonés, inspirado en aquel viaje de novios y en el producto que descubrieron al otro lado del mundo.

Rocío Sáez y Luis Muñoz-Porras Olaya, fundadores de KYŌ, el nuevo espacio dedicado al matcha ceremonial japonés en la calle Sagasta de Madrid. / Cedida

"Cuando llegué aquí tiré todos los matcha que tenía", recuerda Rocío. "Me traje una maleta llena de matcha". La anécdota resume el origen de este nuevo espacio en Chambería, que aterriza en la capital con una propuesta muy concreta: recuperar el matcha ceremonial japonés desde el respeto al producto, al ritual y a una estética de calma que sus creadores definen como "lujo silencioso".

KYŌ no es una cafetería al uso. De hecho, no sirve café. Su universo gira únicamente alrededor del matcha, entendido no solo como una bebida de moda, sino como un pequeño ritual urbano. "Nosotros convertimos la ceremonia japonesa en una experiencia única que habla por sí misma", explica Sáez.

Rocío Sáez, fundadora de KYŌ, el nuevo espacio dedicado al matcha ceremonial japonés en la calle Sagasta de Madrid. / EPE

La idea empezó a tomar forma en 2024, durante su viaje de novios a Japón. Ella, alicantina afincada en Madrid desde hace 13 años, ya era consumidora habitual de matcha, pero no encontraba en la capital un lugar que respondiera a lo que buscaba. "Yo tenía el gusanillo porque me gusta el matcha muy bueno, de calidad, y no encontraba un sitio en Madrid que cumpliese esas expectativas", cuenta. Lo que perseguía no era una bebida verde bonita para redes, sino un producto con profundidad, textura y matices. "Que no me supiera a césped", resume. Para Rocío, esa es una de las grandes señales de alerta de un mal matcha. "El sabor del matcha es más amplio, es umami, profundo y sedoso", defiende.

KYŌ apuesta por matcha japonés orgánico, preparado con distintas intensidades de umami y siguiendo el ritual del té. / Cedida

Una ceremonia japonesa en versión madrileña

El contexto no puede ser más favorable. El matcha vive un momento de auge global y en Madrid cada vez más cafeterías lo incorporan a sus cartas. Pero KYŌ quiere diferenciarse de esa ola viral con una propuesta más purista: producto japonés orgánico, preparación precisa y un espacio pensado para invitar a detenerse. El local está concebido como una especie de templo contemporáneo. Al entrar se palpa la decoración minimalista con la piedra, las molduras originales, el microcemento y el mobiliario hecho a medida que buscan construir una atmósfera de calma, sin estridencias. "Todo está inspirado en la filosofía zen japonesa". La idea es que el entorno acompañe al ritual y que el cliente entre, aunque sea unos minutos, en otro ritmo.

Luis Muñoz-Porras Olaya, responsable del concepto de diseño, lo resume desde esa búsqueda de sobriedad: "Hemos conservado la piedra y las molduras originales del establecimiento para crear esa sensación de templo espiritual que evoca a ese mundo tan identitario de Japón". En el centro, la mesa de piedra concentra la atención sobre los utensilios tradicionales: el chawan, el chasen, el chashaku, la chagama y el hishaku, piezas que conectan el servicio diario con la ceremonia japonesa del té.

El local de KYŌ recrea una estética minimalista inspirada en la filosofía zen japonesa y en la ceremonia tradicional del té. / Cedida

Cuatro variedades y una obsesión: que sepa a matcha

La carta de KYŌ se articula en torno a distintas intensidades de umami. No hay un único matcha genérico, sino varias gamas que buscan adaptarse tanto al cliente que se inicia como al consumidor más entendido.

La puerta de entrada es Midori, un blend de hojas recolectadas a tijera, pensado para un latte diario y para quienes quieren acercarse al universo matcha con un sabor más amable. Después llega Horó, de mayor intensidad y calidad, también recolectado a tijera, con un umami más marcado. En lo más alto de la carta está Tenkú, la gama más premium, elaborada con hojas seleccionadas manualmente y una textura especialmente sedosa. A ellas se suma Hojicha, una variedad tostada, con menor nivel de cafeína, pensada para quienes buscan una experiencia más cercana al café descafeinado, con notas tostadas y cálidas.

Matcha, mochis y estética japonesa: KYŌ aterriza en Madrid con una propuesta centrada en el ritual y el detalle. / Cedida

Rocío lo explica con una comparación sencilla: "Esto es como un viñedo". La posición de la planta, la sombra, la niebla, la forma de recolección y la molienda influyen en el resultado final. "Cuanto más arriba esté y más niebla le dé, mayor calidad y más explícito es el sabor", apunta. Antes de abrir, la selección fue casi una carrera de fondo. Contactaron con proveedores, recibieron muestras y probaron más de 200 tipos de matcha. "Me tiré como cuatro meses bebiéndome cinco matchas al día", recuerda Rocío. La búsqueda no era solo encontrar un buen producto, sino construir una carta coherente, con distintos niveles de intensidad y una identidad propia.

KYŌ combina producto japonés de alta calidad, diseño minimalista y una experiencia pensada como un pequeño ritual urbano. / Cedida

Una de las grandes diferencias de KYŌ está en la dosis. Según explica su fundadora, en muchos establecimientos se utiliza apenas un gramo de matcha para todo un vaso de leche. Aquí la base parte de cuatro gramos, con posibilidad de subir a seis. "Cuando tú te tomas un matcha y sabe a leche, no estás degustando nada de matcha", sostiene. Esa decisión encarece el coste y reduce el margen, pero también define la propuesta. KYŌ no quiere servir una bebida diluida, sino un matcha reconocible, intenso y trazable.

El reto empresarial no es menor. Trabajar con producto japonés implica costes más altos, tiempos de importación más largos y más trámites. "Nuestro producto es de Japón. Hemos tenido muchísimas dificultades con la importación", reconoce Rocío. Aun así, han preferido mantener un precio de entrada razonable antes que convertir la experiencia en algo inaccesible. "Mi Midori vale cinco cincuenta, lleva cuatro gramos y tiene una calidad que yo no he visto en ningún lado", defiende.

El matcha de KYŌ se prepara con cuatro gramos de producto, una cantidad superior a la habitual en muchas cafeterías. / Cedida

Una experiencia para llevar, pero con alma de ritual

Aunque todas las versiones se sirven en formato take away, KYŌ no quiere que esa rapidez desvirtúe la experiencia. Las variedades pueden tomarse en latte, con diferentes tipos de leche y bebidas vegetales, o pure, al natural o con hielo. La idea es adaptar el consumo al ritmo de Madrid, pero sin perder la esencia japonesa del gesto. Por eso, la formación del equipo es clave. Rocío ha preparado a sus empleadas —actualmente dos trabajadoras en plantillas— en medidas, batido, utensilios y ceremonial."“Aquí no solamente se añade matcha: se vende una experiencia", resume. La frase funciona casi como manifiesto de un local que, en plena fiebre por las bebidas virales, reivindica el tiempo, la precisión y el detalle. La carta se completa con mochis, cookies de pistacho, matcha y chocolate blanco, además de guiños más locales y estacionales, como el mochi de violeta incorporado por San Isidro. Japón como punto de partida, sí, pero con Madrid como escenario y termómetro.

Mochi de violeta incorporado por San Isidro. / Cedida

TikTok, clientela internacional y planes de expansión

La acogida, según sus fundadores, ha sido rápida. En apenas unos meses han conseguido construir una comunidad fiel, con clientes que repiten a diario y jornadas de mucho movimiento. En un buen sábado, calcula Rocío, pueden llegar a servir alrededor de 120 matchas. TikTok y las recomendaciones han hecho el resto. Muchos llegan después de ver vídeos en redes; otros, por nostalgia de Japón. "Hay gente que viene y dice: menos mal que os he encontrado, es como el que me tomé en Japón", cuenta Rocío. Para una marca que aspira a reproducir esa pureza, no hay mejor reseña.

El perfil del público también explica bien el momento que vive el matcha en Madrid: mujeres jóvenes, consumidoras internacionales, clientes vinculados al bienestar, al yoga, a la oficina o al pequeño capricho diario. "Nuestro público busca cuidarse y ese lujito diario", explica Rocío.

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Y ese "lujito diario" puede ser solo el principio. Los fundadores ya piensan en crecer. El barrio de Salamanca aparece como una de las zonas prioritarias para una próxima apertura en Madrid, pero también miran a otros destinos como Marbella, Barcelona, Valencia o Sevilla. La idea es expandir el concepto sin perder su esencia: producto japonés, estética depurada y una ceremonia adaptada al ritmo de la ciudad.