Madrid recibe a León XIV y mira al pasado más turbulento del Vaticano: ¿qué es un antipapa?

Madrid vuelve a mirar hacia el Vaticano con motivo de la visita de León XIV, una cita que ha despertado expectación en la capital y que acerca de nuevo al gran público algunos de los símbolos, rituales e historias más desconocidas de la Iglesia Católica.

Porque detrás de la figura del Papa, reconocida hoy como una de las más influyentes del mundo, también hay siglos de disputas, crisis y luchas de poder. Una de las figuras más llamativas de esa historia es la del antipapa: hombres que, en determinados momentos, fueron proclamados como pontífices por una parte de la Iglesia, aunque no fueran reconocidos como papas legítimos.

Libros como Vaticano 360, del periodista e investigador vaticanista Eric Frattini, ayudan precisamente a entender estos episodios menos conocidos del Vaticano y a responder a una pregunta tan curiosa como reveladora: ¿qué es exactamente un antipapa y cuántos ha habido a lo largo de la historia?

Madrid se prepara para recibir a León XIV en una visita histórica que volverá a situar al Vaticano en el centro de la conversación / REDES

¿Existe la figura del antipapa?

Sí, lo es todo aquel que ha ocupado el pontificado de manera ilegítima, sin haber sido elegido o habiéndolo sido por normas no establecidas, en oposición al pontífice elegido canónicamente. Han surgido durante cismas y crisis eclesiásticas, a menudo apoyados por facciones políticas, nobles o emperadores, para influir en el Vaticano.

El término no implica necesariamente que el antipapa tuviera una doctrina herética, contraria a la fe católica, sino que se le considera un usurpador, aunque varios fueron acusados de herejía; los más famosos, Benedicto XIII (1394-1403), conocido como el “Papa Luna”; y el antipapa Juan XXIII (1410-1415).

El término no implica necesariamente que el antipapa tuviera una doctrina herética, contraria a la fe católica, sino que se le considera un usurpador / ARCHIVO

¿Cuántos antipapas ha habido?

36 "oficiales". En algunos casos es tan difícil distinguir la legitimidad entre dos postulantes que hay discrepancias “oficiales”. Por ejemplo, hay hasta tres antipapas no reconocidos canónicamente, es decir, que no forman parte del listado oficial que recoge el Anuario Pontificio. La Iglesia católica reconoce oficialmente 36 antipapas, el primero, san Hipólito (217-235); el último, Félix V (Amadeo VIII de Saboya, 1439-1449), que ocupó el cargo entre 1439 y 1449, durante el Concilio de Basilea, frente al papa legítimo, Eugenio IV (1431-1447).

¿Un antipapa puede ser declarado Santo?

Sí. Lo fue san Hipólito. Integra la lista de los antipapas porque lideró un cisma y se proclamó obispo de Roma (papa) en oposición a Calixto I (217-222) en el año 212. Su oposición estaba motivada por discrepancias teológicas y la excesiva permisividad de Calixto I.

A pesar de su oposición, se reconcilió más tarde con la Iglesia, y al morir como mártir fue canonizado. Eso sí, es el único antipapa que ostenta este reconocimiento.

¿Por qué Benedicto IX no fue nombrado antipapa si fue excomulgado?

Porque la condición de antipapa no guarda relación con el “desempeño de su cargo”, sino con la ilegitimidad en el acceso al propio cargo. Y Benedicto IX fue nombrado papa, en las tres ocasiones, mediante un proceso legítimo. Es peor “acceder” mal al papado que luego comportarse mal como pontífice.

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¿Cuál fue el nombre más repetido de los antipapas?

El nombre más repetido entre los antipapas es Benedicto, seguido de cerca por otros nombres comunes entre los pontífices como Juan y Gregorio.