Madrid lidera la inversión en Inteligencia Artificial en España y consolida su ecosistema tecnológico en South Summit 2026

La decimoquinta edición del encuentro internacional de innovación y emprendimiento South Summit, celebrada en La Nave de Villaverde, ha concluido con una lectura clara: Madrid es el motor digital de España. Durante la jornada de clausura, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha revelado datos contundentes que posicionan a la Comunidad de Madrid como un referente indiscutible: la región acapara dos de cada tres euros invertidos por el tejido empresarial en Inteligencia Artificial (IA), una cifra que ya supera los 360 millones de euros.

El evento, que ha contado con la visita del Rey Felipe VI acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reafirmado el compromiso institucional con la transformación tecnológica. Con una inversión municipal de 800.000 euros, el Ayuntamiento de Madrid ha coorganizado esta cita que ha reunido a más de 20.000 personas, generando un impacto económico para la capital estimado en 42 millones de euros, un 10% más que en la edición anterior.

Más de un centenar de startups pasarán por el estand del Ayuntamiento de Madrid en South Summit 2026 / AYUNTAMIENTO DE MADRID / Europa Press

Mitiga gana la Startup Competition

Como broche de oro, la edición 2026 ha coronado a la empresa emergente española Mitiga como gran ganadora de la Startup Competition. Su plataforma EarthScan, que combina supercomputación, IA y modelos climáticos, permite a las organizaciones analizar riesgos físicos derivados del cambio climático para tomar decisiones más certeras en inversión y mitigación. En esta 15ª edición, coorganizada con IE University, también fueron premiadas Macadam (Más Sostenible), la madrileña Floatech (Más Disruptiva), la argentina Wise CX (Más Escalable) y la italiana Xplora (Mejor Equipo). Además, se premió la innovación infantil con el reconocimiento al proyecto del colegio riojano Alcaste - Las Fuentes.

Clausura del South Summit Madrid / COMUNIDAD DE MADRID

Durante la clausura, la consejera Rocío Albert destacó la madurez del sector en Madrid, que ya cuenta con 2.100 startups que facturan 3.500 millones de euros anuales y concentran el 63% de la inversión extranjera en España. Desde 2017, el valor de este ecosistema se ha multiplicado por siete. Estas cifras son coherentes con el Informe Nacional de Empresas Tech e Innovadoras 2026, que sitúa a la capital con 1.801 compañías tecnológicas y más de 30.700 empleos directos.

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'AI Convergence' y proyección global

Bajo el lema AI Convergence, South Summit ha congregado a 7.000 empresas emergentes, 2.100 inversores y 32 unicornios. La presidenta y fundadora del evento, María Benjumea, destacó el entusiasmo del Rey Felipe VI tras conocer de primera mano la alta calidad de los pitches finalistas. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, a través del concejal Ángel Niño, puso en valor el programa DesafIA Madrid, mientras que voces como la de Anna Hartvigsen (Female Invest) subrayaron que la inversión en impacto sostenible es la clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.