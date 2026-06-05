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VISITA PAPA LEÓN XIV

León XIV visita Madrid como el papa número 265, pero el pontificado 267: ¿por qué bailan las cifras?

El periodista e investigador vaticanista Eric Franttini explica en su nuevo libro 'Vaticano 360' (Poe Books) la discrepancia entre el número de pontífices y el número de pontificados registrados

Primer saludo del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost tras ser elegido como Papa León XIV

Primer saludo del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost tras ser elegido como Papa León XIV / EFE

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

La visita del papa León XIV a Madrid este fin de semana será la primera de un pontífice a la capital española en quince años. Por ello, está previsto que miles de feligreses y turistas participen en los actos programados entre el 6 y el 9 de junio, sin embargo, más allá del interés por conocer al actual jefe de la Iglesia católica, el acontecimiento también ha despertado algunas dudas sobre el propio papado: ¿Cuántos papas ha habido desde San Pedro? ¿Por qué las cifras oficiales no siempre coinciden? ¿Y qué supone realmente ser elegido como papa?

¿Cuántos papas ha habido en total?

La cifra total es de 265 papas. Según la lista oficial del Vaticano, fijada en el Anuario Pontificio, hasta mayo de 2025 se reconocen 267 papas en la historia de la Iglesia católica, desde el primero, san Pedro apóstol, hasta el actual, León XIV, elegido papa el 8 de mayo de 2025. ¿Entonces por qué 265? La cifra, en realidad, se refiere a pontificados, porque el número de personas que han sido papa es de 265.

Los papas del último siglo

Los papas del último siglo desde Pío X hasta Francisco I / Britannica

¿Por qué bailan las cifras entre papas y papados?

Por Benedicto IX (1032-1044). El 267 corresponde al número de papados o pontificados, que es el periodo de tiempo en ejercicio de cada papa; pero el número total de personas que han ocupado el cargo es 265. La razón por la que no coinciden ambas cifras es la repetición en el cargo del papa Benedicto IX, que fue el 145.°, 147.° y 150.° papa de la Iglesia católica en la primera mitad del siglo XI; es decir, accedió al papado hasta en tres ocasiones distintas con el mismo nombre.

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¿Qué implica ser elegido papa?

Ser elegido papa implica un completo cambio de vida. Además de alcanzar la condición de jefe supremo de la Iglesia, guía espiritual de más de 1.400 millones de fieles en todo el mundo y jefe de estado de la Ciudad del Vaticano –que incluye la condición de Supremo Juez y Administrador–, implica una transformación total y definitiva de la identidad y la vida personal, empezando por la adopción de un nuevo nombre y la pérdida del vínculo que tiene con su país de origen.

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