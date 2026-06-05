León XIV en Madrid: ¿cuándo fue el primer viaje oficial de un papa a España?

La visita del papa León XIV a Madrid este fin de semana vuelve a poner en primer plano la relación entre el pontificado y los viajes apostólicos, una de las herramientas más visibles de la diplomacia vaticana. Desde el primer viaje oficial de un papa a España, hasta la evolución de unas giras que han llevado a los pontífices a recorrer decenas de países, el periodista Eric Frattini recopila curiosidades como los territorios que aún no han se han sumado al mapa de la Santa Sede.

¿Cuál fue el primer viaje oficial de un papa a España?

El primero en visitar España fue Juan Pablo II. La visita de Juan Pablo II, en 1982, supuso un viaje histórico de diez días que comenzó en Madrid y que recorrió 18 ciudades. Juan Pablo II visitó España en cuatro ocasiones más (la última en 2003) y Benedicto XVI, en tres ocasiones entre 2006 y 2011. Desafortunadamente, a Francisco no le dio tiempo a visitar nuestro país.

Viajes apostólicos del Papa León XIV durante su primer año de pontificado / EFE

¿Solo se realizan viajes apostólicos a países católicos?

La respuesta es simple: no. Aunque los papas suelen visitar países con poblaciones católicas significativas “para fortalecer la fe”, también viajan a países con minorías católicas. De hecho, el primer viaje oficial de un papa, Pablo VI, fue a Jordania. Marruecos, por ejemplo, ha recibido la visita oficial de dos papas en su historia: Juan Pablo II (1985) y el papa Francisco (2019). Y Francisco visitó Estonia en 2018, un país donde los católicos apenas representan el 0,5% de la población, además de realizar una decena de viajes a países musulmanes durante su papado.

¿Hay países que no hayan sido visitados nunca por un papa?

Bastantes, especialmente en Oriente Medio y Asia central, por ejemplo, Afganistán, Corea del Norte, Arabia Saudita o Vietnam. Una de las asignaturas pendientes para León XIV, que parece que ya ha cogido la maleta en 2026.

Tampoco Rusia o China. A pesar de los intentos de Juan Pablo II tras la caída de la Unión Soviética –y, más recientemente, del papa Francisco–, no se ha producido ninguna visita oficial a Rusia, aunque Vladímir Putin ha visitado el Vaticano en múltiples ocasiones para reunirse con Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco.

En el caso de China, aunque el papa Francisco expresó en múltiples ocasiones su deseo de viajar al país y buscó un acercamiento diplomático, no se alcanzó un acuerdo. China y la Santa Sede no mantienen relaciones diplomáticas oficiales desde 1951, tras la expulsión del representante papal con el ascenso del Partido Comunista. En este contexto de turbulencias diplomáticas con China, la escala técnica –apenas tres horas– realizada por Pablo VI en Hong Kong en 1970 fue todo un hito, aunque entonces ya era colonia británica, no parte de China continental.

Pablo VI en su escala en Hong Kong en 1970 / SCMP Pictures

¿Qué países han recibido más visitas papales en la historia?

Los países más visitados han sido Francia y Estados Unidos. Sin contar Italia, los países más visitados por un pontífice han sido Francia, con 12 viajes oficiales: en ocho ocasiones de Juan Pablo II, una de Benedicto XVI y tres de Francisco; y Estados Unidos, con diez visitas: siete de Juan Pablo II y una de Pablo VI, Benedicto XVI y Francisco.