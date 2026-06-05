De León XIV en Madrid a Benedicto IX: el misterio del único papa elegido tres veces

Madrid se prepara para recibir a León XIV en una visita histórica que volverá a situar al Vaticano en el centro de la conversación. La llegada del Pontífice a la capital no solo despierta expectación por los actos previstos y por el significado de su presencia en España, sino también por todo el universo de símbolos, tradiciones e historias que rodean al papado.

Entre ellas hay una especialmente llamativa: la de Benedicto IX, uno de los personajes más controvertidos de la historia de la Iglesia, que llegó a ocupar el trono de San Pedro en tres ocasiones distintas. Sin duda, un caso insólito que sigue generando preguntas casi mil años después.

Libros como Vaticano 360 ayudan precisamente a entender el sentido de estos rituales y a mirar más allá. La visita de León XIV a Madrid ofrece una oportunidad para mirar al presente del Vaticano, pero también para asomarse a algunos de los episodios más sorprendentes de su pasado.

Madrid se prepara para recibir a León XIV en una visita histórica que volverá a situar al Vaticano en el centro de la conversación / Carlos Luján / Europa Press

¿Cómo pudo Benedicto IX ser elegido papa en tres ocasiones?

Simple y llanamente: por corrupción. Aunque es uno de los papas oficiales, y por partida triple, Benedicto IX (1032-1044) ha pasado a la historia como uno de los pontífices más polémicos y corruptos. Accedió al papado por primera vez en 1032, siendo un adolescente, gracias a la influencia (y los sobornos) de su poderosa familia, la dinastía senatorial de los Teofilactos de Túsculo, dueños y señores de Roma entre los siglos X y XII.

Tras ser expulsado por su mala conducta, en 1045 se enfrentó y expulsó a su sucesor, Silvestre III (1045). Ese mismo año renunció, tras vender el cargo pontificio a cambio de una considerable cantidad de oro, para casarse con su prima. En 1047, aprovechando la inestabilidad tras la muerte del papa Clemente II (1046-1047), atacó Roma y volvió a acceder al trono papal ante la falta de resistencia del clero, que prefirió “dejarle hacer” para evitar males mayores. No murió papa, fue expulsado nuevamente y excomulgado en 1048.

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¿Qué Papa no existió?

Juan XX, debido a una confusión histórica y errores de numeración en los registros de los papas medievales. Cuando el portugués Joao Pedro Juliao fue elegido papa en 1276 decidió adoptar el nombre Juan XXI –y no XX, que es el que correspondía– para compensar lo que él creía que era un error en la numeración de sus predecesores al incluir a Juan XVI (Juan Filigato), reconocido por la Iglesia católica como antipapa y no incluido en el listado oficial. El error no se corrigió y la omisión se consolidó con los Juanes posteriores en San Pedro, el último Juan XXIII.