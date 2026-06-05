Jesús Avezuela y Eric Frattini analizan este sábado en 'Un café en las alturas' la visita del Papa

Tras la entrevista la semana pasada con el corresponsal diplomático y analista de información internacional de 'El Periódico', Mario Saavedra, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Eric Frattini, periodista y vaticanista, y Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI.

Juntos conversan sobre la importancia de la visita que el Papa realiza a España del 6 al 12 de junio, se pronuncian sobre el mensaje que Sumo Pontífice trasladará en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y analizan asuntos tan de actualidad como su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o su posición ante la inmigración y las guerras que conmocionan al mundo en la actualidad.

Avezuela y Frattini se detendrán en la carta encíclica Magnifica Humanitas que acaba de publicar León XIV y en la que alerta contra los poderes que controlan la inteligencia artificial y advierte de los peligros de desempleo y precarización laboral que podría entrañar.

La visita al Congreso de los Diputados y el discurso que allí pronunciará el papa ante diputados y senadores será también objeto de análisis en el diálogo con ambos expertos. El balance del primer año de pontificado y las reformas que el papa León XIV está impulsando en las estructuras internas de la Santa Sede serán también tema de conversación en Un café en las alturas.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al periodista Mario Saavedra. El corresponsal diplomático de 'El Periódico' ofreció su visión de un nuevo orden mundial en el que "el choque EEUU-China define una suerte de guerra fría" y donde "la diplomacia pierde importancia en un mundo mucho más seguro".

Saavedra fue muy crítico con la ofensiva emprendida por la Casa Blanca de la mano de Israel: "Trump ha lanzado una guerra estúpida en Irán; ni ha derribado el régimen ni ha logrado la entrega del arsenal nuclear".

El periodista, con una dilatada trayectoria que ha incluido las corresponsalías en Pekín y Nueva York, no tiene ninguna duda de que vivimos en un mundo más peligroso que hace 30 años: "Los gloriosos 90 fueron un tiempo de paz, ya no había guerra fría y en Occidente se vivíamos muy tranquilos; ahora vivimos mucho más inseguros porque se está imponiendo la ley de la selva". Y cree además que hoy estamos más cerca de una tercera guerra mundial: "estamos en el momento con más guerras y más muertes en esas guerras desde hace décadas; antes había dos superpotencias y una suerte de guerra fría, pero ahora hay muchas potencias medias y muchos focos donde puede explotar una guerra".

Y sorprendió al asegurar que los analistas coinciden en que hay que "poner el foco en los próximos años en el estrecho de Taiwán", apuntando a "la posibilidad de que China invada Taiwán y que Estados Unidos decida -nunca lo ha dejado claro- defender a Taiwán".

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Y en relación al nuevo orden mundial, Saavedra dijo que "estamos viendo un derribo del mundo como lo conocíamos y de las instituciones que más o menos nos protegían; estamos viendo de forma abierta la ley de la selva, la ley del más fuerte". Caminos hacia un mundo, explica, "donde importan las esferas de influencia: Estados Unidos, en Latinoamérica; China, en la zona asiática, y Rusia, en Europa". "Se está imponiendo el relato de que lo único que importa es quién tiene el arma más potente; han dinamitado la diplomacia, que está perdiendo importancia en un mundo muchísimo más inseguro", concluyó.