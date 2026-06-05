Isabel Martín toma posesión como nueva fiscal superior de Madrid

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha presidido este viernes la toma de posesión de Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid. Durante el acto, Martín se ha comprometido a impulsar una actuación guiada por la objetividad, el rigor jurídico y la defensa de los derechos fundamentales.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado en un comunicado, Peramato ha puesto en valor la trayectoria profesional de la nueva fiscal superior, “forjada desde el compromiso, el esfuerzo y una forma muy concreta y valiosa de entender lo que significa pertenecer al Ministerio Fiscal”. La fiscal general ha asegurado que, bajo su dirección, la Fiscalía madrileña seguirá avanzando en la cohesión, la excelencia y el servicio a la ciudadanía.

Peramato también ha reconocido el trabajo desarrollado durante los últimos cinco años por la anterior fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Su relevo generó críticas por parte de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de corte conservador, que acusó a Peramato de realizar nombramientos por afinidad personal. Lastra declaró contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

En su intervención, Isabel Martín ha afirmado que su nombramiento supone no solo “un reconocimiento profesional”, sino también “una exigencia de servicio, de entrega y de lealtad a los valores que inspiran la institución”. La nueva fiscal superior ha defendido que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid debe ser un referente dentro del Ministerio Fiscal por su dimensión, relevancia y responsabilidad.

Martín ha subrayado la necesidad de consolidar una institución cohesionada, moderna y eficaz, reconocible por su compromiso con la legalidad y con los derechos de los ciudadanos. También ha apostado por reforzar la cooperación interinstitucional y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el conjunto de operadores jurídicos.

Fiscal desde 2007, Isabel Martín inició su carrera en la Fiscalía de Área de Melilla, donde ejerció como fiscal delegada de menores. En 2010 asumió funciones como fiscal coordinadora, fue encargada del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y colaboró con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo yihadista.

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En 2015 fue nombrada jefa de la Fiscalía de Melilla y, tres años después, se incorporó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, donde asumió el área de formación de la Carrera Fiscal.