Las familias exigen medidas urgentes por el calor en las aulas en Madrid: "Estamos cansados de que se minimice el problema"

La comunidad educativa de la región vive una situación de tensión debido a las altas temperaturas en los colegios e institutos. Lo que comenzó como quejas aisladas en diversos centros públicos se ha convertido en una movilización coordinada bajo la iniciativa ciudadana Aprender sin calor: no más de 27º en centros educativos. Cerca de un centenar de asociaciones de familias de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid se han unido para denunciar una realidad que, según relatan, se torna insostenible.

El aumento de las temperaturas no solo afecta al bienestar diario de los estudiantes, sino que condiciona su rendimiento académico en una fase decisiva. Silvia, docente de secundaria e integrante del AFA del colegio Lorenzo Luzuriaga, señala que el calor altera la dinámica escolar: "En secundaria, aunque los alumnos tienen mayor autonomía, notamos un aumento del absentismo por malestar físico, como dolores de cabeza".

Impacto en el rendimiento académico y en las familias más vulnerables

La docente subraya la gravedad de la situación durante las evaluaciones finales: "Es un periodo crítico de gran estrés. Muchos alumnos se juegan su futuro realizando exámenes importantes en aulas sin climatización, enfrentándose a condiciones totalmente inadecuadas". Esta realidad ha llevado a las familias a limitar al máximo la estancia de los menores en el centro. Silvia advierte que el problema trasciende el horario lectivo, ya que muchos alumnos siguen utilizando el comedor o realizando actividades en julio, meses en los que los edificios permanecen sin refrigeración, incluso cuando acogen otros procesos como las oposiciones docentes.

La falta de climatización también entorpece la labor pedagógica. Silvia critica las recomendaciones oficiales para paliar el calor, calificándolas de insuficientes e incluso perjudiciales: "A veces nos sugieren bajar las persianas o evitar el uso de ordenadores. Esto nos priva de luz natural, complicando el trabajo en clase. Y respecto a la tecnología, hay materias de informática donde no usar los equipos durante semanas simplemente no es una opción. Son medidas que, lejos de ser eficaces, perjudican la calidad educativa".

Además, recalca el impacto en la equidad, señalando que las familias más vulnerables son las que dependen de la escuela pública para conciliar, dejando a sus hijos expuestos a largas jornadas en instalaciones sin las condiciones mínimas.

Ante este panorama, el hartazgo de las familias ha tocado techo. Carlos Salmerón, representante del CEIP Tirso de Molina, resume el sentir general: "La frustración crece año tras año ante la inacción institucional. Estamos cansados de sufrir temperaturas extremas cada mayo y junio sin que se adopten medidas efectivas". Respecto al debate en la Asamblea de Madrid, donde la problemática ha sido objeto de discusión política, Salmerón apunta: "La sensación que nos ha quedado es que se minimiza el problema. Las respuestas que recibimos son del tipo: 'Cuando hace calor, hace calor' o 'también se quejarán cuando haga frío'". Esta falta de respuesta estatal deja a los colegios en una posición de vulnerabilidad. "El problema es que las administraciones se pasan la responsabilidad unas a otras. La Comunidad de Madrid señala a los ayuntamientos y los ayuntamientos señalan a la Comunidad", denuncia.

Inversión de la Consejería de Educación

Por su parte, la Consejería de Educación ha trasladado a este medio que está destinando este año escolar un total de 17,8 millones de euros para mejorar la climatización y paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región. Según explican, esto representa un 33% más que el año pasado. "Supone que en los tres últimos años hemos invertido cerca de 44 millones en más de 700 actuaciones, sin contar las que pueden realizar los Ayuntamientos en los colegios públicos, que son de su propiedad", añaden.

Desde la Consejería aseguran estar realizando constantemente reformas en la envolvente térmica de los edificios y mejoras en sus sistemas de climatización. "Instalamos unidades enfriadoras en todas las escuelas Infantiles públicas que cuentan con suelo radiante, y a los centros en los que no es posible colocar esta tecnología les dotamos de unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo", detallan, agregando que también se están mejorando los sistemas de sombreado mediante la instalación de toldos, pérgolas y láminas reflectantes. Con todo, la Consejería no especifica si cuentan con un cronograma con una fecha fin para que la totalidad de los centros públicos de la región cumplan con los estándares de temperatura interior recomendados.

Precedentes fallidos y exigencias de Inspección

Aunque Aprender sin calor se configuró hace una semana, la lucha de las familias tiene antecedentes en sus reivindicaciones. En septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo exigió a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que, en un plazo máximo de dos meses, planificara medidas urgentes de climatización y aislamiento. La decisión se produjo tras comprobar en verano que en las aulas se superaban con frecuencia los límites de temperatura recomendados (entre 17 y 27 ºC).

Pocos días después la Asamblea de Madrid debatió una iniciativa legislativa popular para mejorar la climatización. La propuesta, impulsada por asociaciones de familias, sindicatos y entidades vecinales, contaba con más de 72.000 firmas de apoyo. Aunque PSOE y Más Madrid defendieron la necesidad de actuar, PP y Vox rechazaron la iniciativa, considerándola inadecuada. Ante la falta de apoyo, la iniciativa quedó archivada. Alejandra, del AFA Ramiro de Maeztu, recuerda la decepción: "El año pasado se impulsaron iniciativas que fueron rechazadas. Se recogieron decenas de miles de firmas y ver el rechazo fue un duro golpe".

Aprender sin calor reclama ventilación natural y renaturalización de los patios

Alejandra aclara que la reivindicación es más profunda: "A veces se simplifica el debate como si solo reclamáramos aire acondicionado, y no es así. Queremos que los edificios estén preparados para afrontar las condiciones climáticas actuales y futuras". El colectivo propone medidas pasivas —aislamiento, ventilación natural, protecciones solares— y renaturalización de patios. "Es una contradicción pedir que no hagan ejercicio físico cuando apenas hay sombras, ¿cómo le explicas a un niño de cinco años que no puede correr durante el recreo?", se pregunta. Para visibilizar el problema, la iniciativa anima a los centros afectados a compartir en redes sociales imágenes con los alumnos tapados con paraguas:

La situación, según Alejandra, es crítica: "Ya hemos conocido casos de mareos, vómitos, agotamiento y deshidratación, síntomas compatibles con golpes de calor, incluso en días que no son los más extremos. En el Ramiro de Maeztu, a las doce del mediodía ya registramos temperaturas cercanas a los 32 grados dentro de las clases. Tenemos fotografías, mediciones y reclamaciones presentadas desde entonces".

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La integrante del AFA denuncia además la gestión del agua: "Una recomendación es garantizar agua fresca, pero los más pequeños no pueden acceder fácilmente sin supervisión en grupos tan numerosos". A pesar de que la preocupación ha llevado a familias a plantearse cambios de centro, Alejandra defiende la apuesta por la enseñanza pública: "Muchas familias seguimos apostando por estos centros a pesar de las dificultades porque valoramos el enorme esfuerzo de los docentes, que trabajan en condiciones muy difíciles. En algunos casos las familias nos hemos organizado para aportar materiales básicos para las actividades de los niños, lo que demuestra que existe una sensación general de abandono de la escuela pública que preocupa mucho", concluye.