El papa que inventó el calendario que usas cada día: la curiosidad histórica que rescata la visita de León XIV a Madrid

Madrid se prepara para vivir uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años con la visita del papa León XIV del 6 al 9 de junio. La capital se llenará de peregrinos llegados de todo el mundo y de múltiples actos religiosos que convertirán estos días en algo difícil de olvidar. Pero más allá de la agenda oficial, la visita papal invita también a mirar hacia la historia y descubrir algunas de las curiosidades más sorprendentes que rodean a la figura del papa a lo largo de los siglos.

Lo cierto es que pocas son tan llamativas como la que tiene que ver con algo tan cotidiano como el calendario. Porque cada vez que miras la fecha en el móvil, en el ordenador o en cualquier pared, estás usando un sistema que lleva el nombre de un papa. Un dato que muchos desconocen y que convierte algo tan rutinario como organizar la agenda en un pequeño homenaje involuntario al Vaticano.

Lo cierto es que pocas son tan llamativas como la que tiene que ver con algo tan cotidiano como el calendario / Comunidad de Madrid

Un calendario con historia

El calendario gregoriano es hoy el sistema de división del tiempo utilizado de forma oficial en casi todo el mundo. Lo usamos para fijar reuniones, celebrar cumpleaños, marcar festivos y organizar la vida entera. Es tan parte del paisaje cotidiano que casi nadie se detiene a preguntarse de dónde viene ni quién lo inventó. Y sin embargo, su historia se remonta a más de cuatro siglos y tiene un protagonista muy concreto: un papa del siglo XVI.

Porque antes del calendario gregoriano existía otro sistema, el calendario juliano, que regía la vida de medio mundo desde el año 45 antes de Cristo. Julio César fue su impulsor y durante más de quince siglos fue el referente para medir el tiempo en Occidente. Pero provocaba un desfase de diez días que debía ser corregido cada año, un error acumulado que con el paso de los siglos se había convertido en un problema de proporciones considerables.

El calendario juliano provocaba un desfase de diez días que debía ser corregido cada año / ARCHIVO

La reforma que cambió el tiempo

Fue Gregorio XIII, que ocupó el solio pontificio entre 1572 y 1585, quien decidió acabar con ese desfase de una vez por todas. En 1582 impuso el calendario gregoriano para reemplazar al juliano. Corrigió el error acumulado durante siglos y estableció el sistema que, con pequeñas variaciones, sigue siendo el referente oficial en casi todo el planeta más de cuatro siglos después.

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Así, cada vez que anotas una cita, felicitas a alguien por su cumpleaños o simplemente miras la fecha en el móvil, utilizas el legado de un papa del siglo XVI. Una curiosidad que, con la llegada de León XIV a Madrid, conviene recordar.