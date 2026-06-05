TRANSPORTE PÚBLICO
EMT Madrid: cambios y suspensiones en las líneas universitarias por vacaciones de verano
La Empresa Municipal de Transportes ajusta el servicio de sus seis líneas universitarias desde el 8 de junio hasta el 6 de septiembre debido al fin del curso académico
Con motivo del inicio del periodo no lectivo y la finalización del curso académico, la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) ha anunciado una modificación en el servicio de sus seis líneas universitarias. Este ajuste, que afecta a las conexiones con los campus de Somosaguas, Ciudad Universitaria y el Politécnico de Vallecas, se aplicará desde el 8 de junio hasta el 6 de septiembre.
La medida responde al descenso en la demanda de viajeros durante los meses estivales. La EMT ha confirmado que el servicio habitual se restablecerá completamente a partir del lunes 7 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas.
Modificaciones por línea: horarios y suspensiones
Para facilitar la planificación de los usuarios, la EMT ha detallado los cambios específicos por grupo de líneas:
Líneas A (Moncloa-Somosaguas) y H (Aluche-Somosaguas)
- Temporada baja: del 8 de junio al 14 de julio y del 1 al 6 de septiembre.
- Periodo no lectivo: del 15 de julio al 8 de agosto y del 17 al 31 de agosto.
- Suspensión total: del 10 al 16 de agosto.
Línea E (Conde de Casal-Sierra de Guadalupe)
- Temporada baja: del 8 de junio al 10 de julio y del 1 al 6 de septiembre.
- Suspensión total: del 13 de julio al 31 de agosto.
Líneas F (Cuatro Caminos-Ciudad Universitaria), G (Moncloa-Ciudad Universitaria) y U (Séneca-Paraninfo)
- Temporada baja: del 8 de junio al 14 de julio y del 1 al 6 de septiembre.
- Suspensión total: del 15 de julio al 31 de agosto.
Recomendaciones para los usuarios
La EMT Madrid recomienda a los estudiantes y personal docente consultar los horarios específicos a través de su página web oficial o sus canales digitales, donde se reflejará el detalle de las frecuencias adaptadas a la temporada de verano.
Esta reestructuración forma parte del plan habitual de la compañía para optimizar los recursos de transporte público en Madrid, adecuando la oferta a las necesidades reales de movilidad durante las vacaciones académicas.
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