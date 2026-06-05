De Madrid al Vaticano: la casa de León XIV dentro del Estado más pequeño del mundo

¡Comienza la cuenta atrás! La llegada de León XIV a Madrid no solo ha puesto el foco en la agenda del Pontífice en la capital, sino también en todo aquello que rodea a la vida cotidiana del Papa cuando no está de viaje. Detrás de cada aparición pública, de cada ceremonia y de cada desplazamiento, hay también una pregunta sencilla que despierta curiosidad: ¿dónde vive el Papa?

El Vaticano es uno de los lugares más conocidos del mundo, pero también uno de los más reservados. En su interior conviven basílicas, museos, jardines, oficinas, archivos y residencias que forman parte de una estructura mucho más compleja de lo que parece desde fuera. Y entre todos esos espacios se encuentra el lugar en el que el Pontífice desarrolla parte de su día a día.

Con motivo de la visita de León XIV a Madrid, libros como Vaticano 360, del periodista e investigador vaticanista Eric Frattini, permiten acercarse a esos rincones menos visibles de la Santa Sede y entender cómo es realmente el entorno en el que vive el Papa.

El Papa León XIV recorriendo la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado / Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

¿Dónde vive el Papa dentro del Vaticano?

Desde 1870, cuando Pío IX se recluyó en el Vaticano tras la pérdida de los Estados Pontificios, la residencia papal está establecida de forma ininterrumpida en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, junto a la basílica de San Pedro.

A pesar del nombre, es un grupo de edificios construidos en la época del Renacimiento en los que también se ubican los Museos Vaticanos. Aquí han vivido los papas desde Pío IX (1846-1878) hasta el Papa actual, León XIV, con una excepción: el Papa Francisco, que se instaló en la Casa de Santa Marta (Domus Sanctae Marthae).

Madrid se prepara para recibir a León XIV en una visita histórica que volverá a situar al Vaticano en el centro de la conversación / REDES

¿Qué es la Casa de Santa Marta?

Un edificio adyacente a la basílica, en el lado opuesto del Palacio Apostólico, construido en 1996 durante el papado de Juan Pablo II para servir de residencia a los cardenales durante el cónclave. El edificio que hoy ocupa Santa Marta fue antes una casa de asistencia construida por el Papa León XIII (1878-1903) para atender a los enfermos durante la epidemia de cólera que azotó Roma en 1881.

Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizada por orden de Pío XII (1939-1958) para refugiar prófugos judíos y representantes diplomáticos que habían roto relaciones diplomáticas con Italia.

La Casa Santa Marta (Domus Sanctae Marthae) es una residencia situada dentro de la Ciudad del Vaticano, a pocos pasos de la Basílica de San Pedro / REDES

¿Desde cuándo residen los papas en el Vaticano?

Roma es la sede histórica del papado desde el siglo I, pero históricamente la residencia principal no era el Vaticano, sino el Palacio de Letrán, entre los siglos IV y XIV. El Papa Gregorio XI (1370-1378) volvió a establecerse en Roma en 1377, después de que el papado estuviera “exiliado” en Aviñón buena parte del siglo XIV, y se instaló en el Vaticano debido al mal estado del Palacio de Letrán, abandonado durante años.

Pero fue Nicolás V (1447-1455) quien comenzó a reconstruir y mejorar el Palacio Apostólico, convirtiéndolo definitivamente en la residencia papal. El Vaticano es la sede papal más o menos estable desde el siglo XV, salvo episodios puntuales de exilios y ocupaciones. De forma oficial, continua y permanente, el Vaticano es la sede del papado desde 1870, tras la toma de Roma y la desaparición de los Estados Pontificios.

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¿Ha estado el papado siempre establecido en Roma?

Los papas han vivido en otros lugares dentro de los llamados Estados Pontificios, como Viterbo, Orvieto y Perugia. Y durante buena parte del siglo XIV la sede papal se trasladó a Aviñón, Francia, a causa de la inestabilidad política y social de Roma y de la protección que ejercía el rey de Francia sobre el papado. El conocido como Papado de Aviñón se extendió entre 1309 y 1377, periodo durante el cual siete papas consecutivos residieron en Francia. Tras el exilio en Aviñón, el papado volvió a Roma y se instaló en el Vaticano.