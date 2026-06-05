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Detenido un hombre en Retiro por agredir sexualmente y maltratar a su pareja en la vía pública

La Policía Nacional arrestó el pasado miércoles de madrugada a un hombre en el distrito de Retiro (Madrid) tras presuntamente agredir sexualmente y maltratar a su pareja sentimental en plena calle

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

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Europa Press

La Policía Nacional arrestó el pasado miércoles de madrugada a un hombre en el distrito de Retiro (Madrid) tras presuntamente agredir sexualmente y maltratar a su pareja sentimental en plena calle

Los hechos tuvieron lugar pasada la medianoche del miércoles en la zona comprendida entre Pacífico y Ciudad de Barcelona. Tras recibir el aviso de la presunta agresión, los agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar, donde localizaron a la víctima, una mujer que denunció haber sido agredida por su pareja, un hombre.

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Tras recabar información en el lugar, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, logrando localizar y detener al sospechoso poco después. Por su parte, la víctima fue asistida en el lugar por sanitarios de Samur-Protección Civil.

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