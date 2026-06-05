MOVILIZACIÓN
Denuncian el bloqueo a Cuba en una vigilia en Madrid ante la embajada de EEUU
La movilización coincide con el vencimiento del ultimátum de Trump, que amenaza con congelar activos a empresas extranjeras con lazos comerciales con Cuba.
EP
Decenas de personas se concentraron este viernes en Madrid, frente a la embajada de Estados Unidos, para celebrar una vigilia en contra del bloqueo a Cuba. Los manifestantes denunciaron la política exterior estadounidense y defendieron la soberanía de la isla.
La movilización, convocada por el Movimiento de Solidaridad con la Revolución Cubana bajo el lema #PetroleoPaCuba, coincidió con el vencimiento del ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump. Esta medida amenaza con congelar activos en EE. UU. a empresas y personas extranjeras que mantengan lazos comerciales con el régimen cubano.
Durante el acto, se leyó un manifiesto en el que se tildó de "genocidio" la postura de Washington. Los asistentes gritaron consignas exigiendo el cese de las sanciones internacionales que, según denuncian, impiden el suministro energético y de recursos básicos a la población cubana.
Ángeles Maestro, exdiputada y miembro del Movimiento Antiimperialista, declaró a Europa Press que el imperialismo atraviesa su fase "más agresiva" contra América Latina. Para ella, el modelo cubano representa un "ejemplo de solidaridad" que resulta indispensable en el contexto actual.
La protesta se produce en un clima de tensión económica tras la salida de empresas internacionales de la isla, incluyendo hoteleras españolas como Melià e Iberostar, además de firmas financieras como Visa y Mastercard, ante el riesgo de represalias por parte de la Casa Blanca.
Por su parte, Naciones Unidas ha emitido una alerta sobre el preocupante deterioro humanitario en Cuba. El organismo internacional señala que el impacto conjunto de la crisis energética, las sanciones estadounidenses y los recientes desastres naturales está afectando gravemente a todos los servicios básicos de la población cubana.
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