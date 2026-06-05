Todos los cortes de tráfico por la visita del Papa a Madrid: todas las calles afectadas, días y horarios

León XIV ya está casi en Madrid y su visita obliga a afrontar varios días de elevada presión sobre la movilidad. Los preparativos comenzaron a notarse ya a finales de mayo con el montaje de las infraestructuras necesarias para los actos, pero es durante este fin de semana cuando los cortes de tráfico, desvíos y restricciones ganen intensidad en distintos puntos de la capital, especialmente en la almendra central.

Las mayores concentraciones de personas se esperan en los dos actos centrales de la visita papal: la Vigilia de Oración en la Plaza de Lima, prevista para el sábado a las 20.00 horas, y la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, el domingo a las 10.30 horas. En conjunto, se calcula que más de 1,8 millones de personas acudirán a estos encuentros con el pontífice.

Sábado 6 de junio: cortes de tráfico en la Plaza de Lima

Estos son los cortes y desvíos previstos en Madrid a partir de las 14:30 horas del sábado 6 de junio con motivo de la celebración del acto multitudinario de León XIV. Ese día, desde las 20:30 horas, el Papa preside una Vigilia de Oración con jóvenes en Madrid en la Plaza de Lima.

Acceso al túnel de Plaza de Castilla desviando el tráfico por superficie hacia Bravo Murillo y Mateo Inurria.

desviando el tráfico por superficie hacia Bravo Murillo y Mateo Inurria. Plaza de Cuzco sentido Sur. Se permitirán el resto de los movimientos en la plaza sentido Norte y Este-Oeste.

sentido Sur. Se permitirán el resto de los movimientos en la plaza sentido Norte y Este-Oeste. Cortado todo el eje del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón . Se podrá ampliar este corte hasta la Plaza de Colón dependiendo de la afluencia de público, manteniendo los movimientos transversales en el tramo de Castellana entre Gregorio Marañón y Colón.

. Se podrá ampliar este corte hasta la dependiendo de la afluencia de público, manteniendo los movimientos transversales en el tramo de Castellana entre Gregorio Marañón y Colón. Se cortará General Perón desde la calle Orense. Pudiéndose ampliar el corte a las calles aledañas hacia Bravo Murillo en función de la afluencia de público.

Se cortará la calle Concha Espina desde Serrano dejando libre esta calle.

Se prevén cortes en el paso elevado de Joaquín Costa (puente de Raimundo Fernández Villaverde) en el tramo comprendido entre la intersección de Joaquín Costa con Príncipe de Vergara y Cuatro Caminos. Este corte se retrasará en el tiempo todo lo posible, aunque está previsto que se produzca alrededor de las 18 horas.

Cortes de tráfico en la noche del sábado hasta la mañana del domingo

Desde las 22:00 horas del sábado 6 y hasta las 6:30 horas del domingo 7 de junio están previstos los siguientes cortes:

Corte de la calle Goya desde Serrano hasta la Plaza de Colón, dejando libre Serrano para tráfico local.

desde Serrano hasta la Plaza de Colón, dejando libre Serrano para tráfico local. Corte de la calle Génova desde Alonso Martínez hasta la Plaza de Colón.

desde Alonso Martínez hasta la Plaza de Colón. Corte del eje desde la Plaza de Emilio Castelar , Paseo de la Castellana, la Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V , dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel.

, Paseo de la Castellana, la Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado , dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel. Corte en Gran Vía con Hortaleza.

Corte de la calle Alcalá con Cedaceros hasta la Plaza de Cibeles.

Se cortará la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara.

Corte de la calle ODonnell en su intersección con Menéndez Pelayo.

Corte de la Plaza de la Independencia.

Domingo 7 de junio: cortes de tráfico

Está previsto que se inicien cortes de tráfico por la celebración del segundo acto multitudinario desde el domingo 7 de junio a las 6:30 horas:

Corte de la calle Goya desde Velázquez.

Corte de la calle Génova desde Alonso Martínez estableciéndose puntos de regulación de tráfico en las Glorietas de Bilbao y Ruiz Jiménez en función de la afluencia de público.

Corte del eje desde la Plaza del Doctor Marañón, Paseo de la Castellana Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel. Se intentarán mantener todos los movimientos transversales si la afluencia de público lo permite entre la Plaza del Doctor Marañón y la de Emilio Castelar.

Cortado el tráfico hacia la Plaza de Cibeles desde la calle Princesa con Ventura Rodríguez. No obstante, se permitirán los movimientos en sentido oeste desde la calle Hortaleza hacia Princesa en caso de que la afluencia de público lo permita.

Corte de la calle Alcalá con Cedaceros sentido hacia la Plaza de Cibeles.

Corte en la Carrera de San Jerónimo.

Corte en la calle Alfonso XII excepto vehículos autorizados.

Corte de la calle ODonnell en su intersección con Menéndez Pelayo.

Se cortará la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara.

Corte de la Plaza de la Independencia.

Corte en la calle Serrano desde María de Molina. Se permitirán los movimientos transversales si es posible en el tramo de Serrano comprendido entre María de Molina y el puente de Eduardo Dato-Juan Bravo.

Lunes 8 de junio: el día más complicado

Aunque los actos con mayor afluencia se celebrarán durante el fin de semana, el lunes 8 de junio se perfila como uno de los días más delicados para la movilidad en Madrid. Al tratarse de una jornada laborable, los desplazamientos habituales de trabajadores y estudiantes coincidirán con los recorridos institucionales y las comitivas previstas por la visita del Papa León XIV.

Precisamente, uno de los aspectos que más preocupa al Ayuntamiento es la jornada del lunes. Por ello, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en la necesidad de planificar los trayectos con antelación y utilizar, siempre que sea posible, el transporte público y el teletrabajo.

La agenda del Pontífice para ese lunes incluye varios movimientos por la ciudad desde la Nunciatura Apostólica, situada en el norte de la capital, hasta el Congreso de los Diputados. Posteriormente, está previsto que se desplace a la Conferencia Episcopal, a la Catedral de la Almudena y al estadio Santiago Bernabéu.

Estos trayectos obligarán a establecer cortes temporales de tráfico por motivos de seguridad, con afecciones en distintos puntos de la almendra central. Además, algunas restricciones no se comunicarán con antelación por razones de seguridad, por lo que se recomienda evitar el vehículo privado, prever más tiempo del habitual y priorizar el transporte público.

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El Papa León XIV se despedirá de Madrid el martes 9 de junio tras acudir al pabellón 3 de Ifema para mantener un encuentro con los voluntarios. Será a las 11:10 horas cuando el Santa Padre despegue del Aeropuerto de Barajas para continuar su viaje hacia Barcelona.