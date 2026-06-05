El consejero de Cultura madrileño asegura que sus palabras "con ironía" sobre el calor se sacaron "de contexto"

El consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, se ha defendido este viernes de las críticas por decir, en alusión a la situación en los centros educativos, que el calor "es fuente también de inspiración", unas palabras pronunciadas "sin ninguna malicia" y "con ironía" y que, según él, han sido "sacadas de contexto".

De Paco se pronunció así este jueves, en el pleno de la Asamblea, en plena oleada de quejas de la oposición y la comunidad educativa por las altas temperaturas que padecen los alumnos en los centros educativos madrileños.

"Vicente Medina escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió 'Cansera'. Léansela y vean como el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración", afirmó De Paco antes de agregar, en alusión a su infancia en Murcia: "Le puedo segurar que en Murcia cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy, y aquí estamos, y no pasa absolutamente nada". "Esta mañana al llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y pantalón corto, como hemos hecho toda la vida", apostilló en su intervención del jueves el consejero, quien ha acusado a la izquierda de ponerse "al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe y eso no se podría hacer".

Hoy, tras una visita al Centro de Natación M86, De Paco ha querido dar explicaciones a los medios. "Por lo que me preguntan sobre la 'fuente de inspiración', las adversidades muchas veces lo son, y cualquiera que haya leído a Cervantes lo sabe", ha replicado a la prensa, si bien ha admitido que no se puede decir lo mismo del "caso concreto" de que a un alumno le dé un golpe de calor. "Puse un ejemplo literario de un gran poeta murciano que estoy convencido que, en algún momento, pasaría calor", ha indicado el consejero, quien ha subrayado además que "la ironía es un elemento fundamental de la cultura".

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A su vez, De Paco ha alegado que el trabajo de la Comunidad de Madrid en este ámbito "es innegable", puesto que "se han invertido más de 18 millones de euros en climatización en 3.000 centros educativos, un 33 % más que el año anterior". "La Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo especial para mejorar las condiciones de todos los centros", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que la mencionada inversión "seguirá creciendo".