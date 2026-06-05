La Comunidad de Madrid reduce un 31% el consumo de gas en sus centros de salud en cuatro años

La Comunidad de Madrid ha reducido en los últimos cuatro años un 31% el consumo de gas y un 5,7% el eléctrico en los centros de salud y dispositivos de Atención Primaria gracias a su Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Energética de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, conocido como SIGAE-GAAP.

El Gobierno regional ha difundido estos datos con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente para destacar el compromiso del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

El SIGAE-GAAP se puso en marcha en 2019 y en 2026 ha incorporado 25 nuevos recursos, hasta alcanzar los 185 centros y dispositivos incluidos en este modelo. Según la Administración autonómica, el sistema permite canalizar las actuaciones ambientales, mejorar la gestión energética y reforzar el cumplimiento normativo.

Entre las medidas impulsadas, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria difundió el pasado año entre los profesionales sanitarios un documento con recomendaciones para una prescripción de inhaladores más respetuosa con el medio ambiente. La guía fue elaborada por farmacéuticos de las Direcciones Asistenciales Este y Noroeste. Además, la Comunidad de Madrid ha incorporado criterios de sostenibilidad y protección ambiental en los pliegos de contratación, incluidos los relativos a las obras de construcción de nuevos centros de salud. Estas cláusulas permiten valorar acciones vinculadas a la economía circular.

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Todos los dispositivos del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña cuentan también con contenedores para la recogida separada de residuos, en colaboración con Ecoembes, entidad sin ánimo de lucro que gestiona el reciclaje de envases domésticos en España. Con ello, el Ejecutivo regional busca reforzar hábitos responsables entre profesionales y usuarios.