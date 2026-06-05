El pequeño comercio y la hostelería de Madrid esperan hacer su agosto con el Papa: "Con Benedicto XVI facturé 150.000 euros"

"A ver, si al final no cortan la calle, vendrá gente, claro. Cuando vino el otro Papa [Benedicto XVI en el año 2011] nos fue muy bien, pero esta vez no sabemos. Vamos a venir a trabajar todos desde las ocho de la mañana y si vemos que no está bien la cosa pues nada". Juan regenta un supermercado en la calle Villalar, a escasos metros de la Plaza de Cibeles, donde el Papa León XIV oficiará la Misa del Corpus Christi este próximo domingo. Se esperan más de 250.000 asistentes.

En la caja del establecimiento ya se regalaban este viernes pañuelos amarillos conmemorativos de la visita del Pontífice. "Estamos metiendo muchas botellas de agua en la nevera porque, teóricamente, será lo que más se venda", señala el comerciante, que asegura que por muy bien que les vaya difícilmente se superarán los días de la fiestas del Orgullo o cuando se celebran conciertos en la Puerta de Alcalá. "Es que esos días se venden otras cosas, cervezas, tinto de verano...".

"Yo voy a abrir desde las siete de la mañana para dar churros, porras y café a los peregrinos que vayan viniendo", dice Dani, dueño del restaurante Villalar, que también espera una buena facturación para ese día. "Tengo muchas botellas de agua metidas en la nevera, aunque creo que en Cibeles han puesto grifos enganchados al Canal de Isabel II", afirma el hostelero, que tiene preparados ya cerca de 300 bocadillos para el domingo.

El comercio local y la hostelería de las zonas calientes de la visita del Papa -prácticamente todo el eje de la Castellana-Paseo Recoletos esperan hacer su agosto con la llegada del Santo Padre. De acuerdo a un estudio sobre turismo religioso en España elaborado por ObservaTUR, el impacto económico que podría generar la visita del Papa se sitúa entre 95 y 120 millones de euros.

Vista de una de las numerosas tiendas de Madrid que venden souvenirs conmemorativos de la visita del Pala León XIV / Alba Vigaray

Las tiendas de productos turísticos, donde esta semana se pueden comprar ya tazas, totebags, imanes de nevera o camisetas conmemorativos de la visita del Papa, ya están empezando a notar el incremento de las ventas. "A ver qué tal nos va, con Benedicto XVI facturamos 150.000 euros", señala Tamer, que tiene tres tiendas de souvernirs en los alrededores de la Plaza Mayor.

Convenio con 55 restaurantes

En paralelo a la visita del Papa, la Comunidad de Madrid va a colaborar con 55 establecimientos gastronómicos de la región para ofrecer menús especiales a los más de 2.000 periodistas nacionales e internacionales que se prevé que vayan a acudir a la capital a dar cobertura a la visita.

A esta iniciativa, coordinada desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, se han sumado las asociaciones de Hostelería Madrid, Restaurantes y Tabernas Centenarios y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. La mayoría de los locales se encuentran en las inmediaciones de la Real Casa de Correos, donde se ubicará el Centro Internacional de Prensa, que funcionará las 24 horas durante los 7 días que dura el viaje Apostólico de Su Santidad al país.