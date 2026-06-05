El colegio de Madrid que acogerá a 2.800 peregrinos durante la visita del Papa: "Dormirán en el patio, al raso, sobre sus sacos y esterillas"

A pocos días de que el Papa León XIV aterrice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cientos de voluntarios ultiman los preparativos en la capital, que espera recibir miles de peregrinos procedentes de toda España. “Se espera superar el millón de asistentes en los eventos más grandes, que son la vigilia del sábado por la tarde en la Plaza de Lima y la eucaristía del domingo por la mañana en la plaza de Cibeles. Habrá un grupo muy grande de peregrinos, pero también madrileños y vecinos de los alrededores”, explica Xabier Camino, delegado provincial de pastoral juvenil en Salesianos. El Colegio Salesianos de Atocha, donde trabaja, es uno de los centros educativos donde se alojarán los visitantes y se encuentra ultimando los preparativos. El sacerdote y natural de Bilbao lleva 12 años viviendo en la capital, donde coordina los encuentros, actividades pastorales, campañas e itinerarios que tienen lugar en la provincia. Los rumores de una posible visita del pontífice comenzaron a aflorar en enero.

Cientos de voluntarios ultiman los preparativos en la capital, que espera recibir miles de peregrinos procedentes de toda España. / ALBA VIGARAY

“A nivel interno, en la diócesis se empezó a hablar de una posibilidad de encuentro, pero con mucha cautela. Hubo algunos encuentros de primera organización, pero fueron privados porque no había nada confirmado. Hasta finales del mes de abril no tuvimos una respuesta de confirmación oficial. A partir de ese momento se activaron los equipos de trabajo de forma pública y se han hecho las grandes convocatorias. Parece que hay muchos días, pero realmente el tiempo de maniobra es apretado. Al menos para un evento de tal magnitud”, apunta. La buena noticia, dice, es la generosa respuesta que ha habido por parte de la gente, con cifras que superan los 18.000 voluntarios en la Comunidad de Madrid: “Educadores, salesianos y jóvenes se han ofrecido para ayudar en los equipos de trabajo, logística o acogida”. Parroquias, centros educativos, residencias y domicilios particulares abrirán sus puertas a quien necesite un alojamiento durante la visita de León XIV en su viaje apostólico.

Entre 16 y 35 años

“En Salesianos de Atocha vamos a acoger a unos 2.800 peregrinos. Sin embargo, en la ciudad de Madrid hemos ofrecido más colegios, como los de Estrecho, Paseo, Vallecas o Domingo Sabio, en San Blas. En total son unas 5.000 plazas las que nos ha asignado la organización tras hacer la petición. En Atocha tendremos un grupo más grande. Vendrán nuestros muchachos que vienen de Málaga, Córdoba, Bilbao, Salamanca o Alicante y estarán aquí todo el fin de semana. Además, el sábado por la noche, la organización nos ha pedido que ofrezcamos una acogida al raso. Es decir, dar cobertura a grupos que se alojan en lugares un poco distanciados del centro de la ciudad y no tienen margen para volver desde la vigilia a ese lugar y regresar el domingo a misa. Serán 2.000 plazas en el patio, donde dormirán a la intemperie un montón de grupos de diócesis españolas. Pasarán las cinco o seis horas entre los dos grandes eventos. Se hace para evitar que la gente se disperse por la ciudad sin saber muy bien dónde caerse muerta y tenga un lugar de refugio con baños, atención y zona de descanso”, relata Xabier.

Gimnasios, polideportivos, pabellones y aulas están siendo vaciados por parte de los alumnos para convertirlos en dormitorios provisionales, / ALBA VIGARAY

El colegio se prepara para una acogida sin precedentes. Tras varias reuniones con los equipos de logística, gimnasios, polideportivos, pabellones y aulas están siendo vaciados por parte de los alumnos para convertirlos en dormitorios provisionales: “Retiramos pupitres, sillas y muebles para que los peregrinos tiren al suelo su esterilla o saco de dormir y puedan pasar la noche. En el patio se están instalando baños químicos para dar atención a todos los peregrinos que vendrán esa noche extraordinaria”. Además, junto al Ayuntamiento de Madrid, han acordado la instalación de cubos de basura y contenedores alrededor de todo el recinto para evitar los residuos y la contaminación al máximo posible. La mayoría de peregrinos que se alojarán en el centro tienen un perfil concreto: son jóvenes salesianos, de entre 16 y 35 años, procedentes de otras casas de España.

Noche al raso

“Todos ellos están muy comprometidos con sus centros, muchos son animadores, voluntarios al servicio de otros jóvenes y todos ellos participan en el movimiento juvenil salesiano. Son muchachos en proceso de educación en la fe y que, en este momento, han visto una oportunidad muy bonita para compartir el encuentro con el Papa en Madrid. Es fin de semana y un lugar céntrico al que poder acercarse”, suma. Todos ellos vestirán la misma camiseta, diseñada específicamente para la ocasión con la intención de encontrarse con el Papa de una manera “más significativa y vistosa”. En el colegio, además, habrá disponible un servicio de comida y desayuno para sus huéspedes, además de una oración vocacional en la Basílica de María Auxiliadora, próxima al centro, en la mañana del sábado: “Participarán los salesianos que se acaban de ordenar diáconos este sábado y los que, en una semana, harán su procesión perpetua, procesando los votos religiosos para ser siempre salesianos”.

La mayoría de huéspedes serán jóvenes salesianos, de entre 16 y 35 años, procedentes de otras casas de España. / ALBA VIGARAY

La organización y logística del fin de semana correrá a cargo de los 150 voluntarios asignados a esta labor, entre los que se encuentran profesores y educadores, según dice Camino. Al tratarse de un número tan elevado de peregrinos, han diseñado un plan de evacuación para las dos noches del fin de semana. Además, han contratado a una empresa de seguridad encargada de controlar el acceso a la casa, el patio y el resto del recinto: “Todo es gratuito, no tendrán que pagar ni un euro. Desde ahí hemos partido en todo momento”. Como ellos, otros 46 colegios madrileños ubicados en el epicentro de la actividad, ampliarán el número de pernoctantes durante la denominada “noche al raso”.

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Xabier, como el resto de compañeros, vive la visita del pontífice con esperanza y alegría: “Nos ha dejado ver que está comprometido por un mundo mejor, lleno de puentes, diálogo y justicia. Es un grito de esperanza valioso en un tiempo tan hostil”. Si bien no tendrá un encuentro privado con él, la comunidad salesiana estará presente en los eventos más importantes, como el encuentro en el Bernabéu o la despedida en IFEMA.