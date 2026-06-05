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FIESTA DEL DEPORTE

El COE celebra el sábado el Día Olímpico en Torrejón de Ardoz con medallistas como Saúl Craviotto, David Cal o María Pérez

El evento gratuito se celebrará en Torrejón de Ardoz el 6 de junio y permitirá practicar cerca de 30 disciplinas deportivas junto a deportistas olímpicos

Presentación del COE.

Presentación del COE. / JOSE DAVID SACRISTAN

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Paula Correa

El Comité Olímpico Español celebrará este sábado, 6 de junio, el Día Olímpico en Torrejón de Ardoz, donde se podrán practicar de forma gratuita alrededor de 30 deportes junto a medallistas olímpicos de diferentes disciplinas.

El evento tendrá lugar entre las 10.30 y 13.30 horas en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, donde los interesados tendrán la oportunidad de practicar deportes como remo, tenis de mesa, pádel, frontón, tiro con arco, pentatlón moderno, judo, petanca, lucha olímpica, gimnasia rítmica, taekwondo, karate, escalada, ajedrez, bmx, hockey, patinaje, fútbol sala, esgrima y balonmano.

El objetivo de la jornada es acercar los valores del deporte en general y de los Juegos Olímpicos en particular a la sociedad, como son la excelencia, el respeto y la amistad, ha explicado el Ayuntamiento torrejonero en una nota. coo

Presencia de leyendas olímpicas

La ceremonia inaugural se realizará a las 10.30 horas con desfile de clubes y deportistas, izado de la bandera y antorcha olímpica, y discurso de apertura.

Saúl Craviotto con su medalla de bronce.

Saúl Craviotto, en los Juegos de París. / .

Contará la presencia de deportistas, varios de ellos medallistas olímpicos, como Saúl Craviotto, campeón olímpico de piragüismo; David Cal, campeón olímpico de piragüismo; María Pérez, campeona olímpica de atletismo; Ayoub Ghafda, subcampeón olímpico de boxeo; y Artemi Gavezou, subcampeona olímpica de gimnasia rítmica.

Junto a ellos estarán Carolina Pascual, subcampeona olímpica de gimnasia rítmica; Ana Alonso, medallista olímpica de esquí de montaña; Lola Riera, olímpica en hockey; Jenifer Pareja, subcampeona olímpica de waterpolo; Rocío Delgado, olímpica en esquí acrobático; y David Alarza, olímpico en judo. Todos ellos firmarán autógrafos.

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El Día Olímpico es una celebración internacional impulsada por el Comité Olímpico Internacional que comenzó a hacerse en el año 1948. Actualmente, se celebra en más de 160 países.

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