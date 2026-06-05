Ana Belén y Pedro Casablanc, premiados por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán

El Ateneo de Madrid ha acogido este viernes la entrega de los galardones anuales de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, en una jornada centrada en el centenario de la novela Tirano Banderas.

Ana Belén ha sido distinguida con el V Premio Mari Gaila. El jurado ha reconocido su larga trayectoria interpretando personajes femeninos del autor, como Lupita en Tirano Banderas, su papel en la película Divinas palabras y su trabajo en Ligazón.

Por su parte, Pedro Casablanc ha recibido el III Galardón Séptimo Miau. Este premio reconoce su aclamada interpretación en el montaje teatral Don Ramón del Valle-Inclán, basado en la biografía del escritor.

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Con estos reconocimientos, ambos artistas se unen a una prestigiosa lista de premiados en ediciones anteriores, que incluye nombres como Nuria Espert, Juan Echanove y Rafael Álvarez El Brujo. Así, estos galardones se consolidan como un referente para homenajear la cultura española y el legado de Valle-Inclán.