GALARDONES
Ana Belén y Pedro Casablanc, premiados por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán
El Ateneo de Madrid ha sido el escenario de la entrega del V Premio Mari Gaila y el III Galardón Séptimo Miau, reconociendo la trayectoria de los artistas en su vinculación con la obra del autor gallego
EP
El Ateneo de Madrid ha acogido este viernes la entrega de los galardones anuales de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, en una jornada centrada en el centenario de la novela Tirano Banderas.
Ana Belén ha sido distinguida con el V Premio Mari Gaila. El jurado ha reconocido su larga trayectoria interpretando personajes femeninos del autor, como Lupita en Tirano Banderas, su papel en la película Divinas palabras y su trabajo en Ligazón.
Por su parte, Pedro Casablanc ha recibido el III Galardón Séptimo Miau. Este premio reconoce su aclamada interpretación en el montaje teatral Don Ramón del Valle-Inclán, basado en la biografía del escritor.
Con estos reconocimientos, ambos artistas se unen a una prestigiosa lista de premiados en ediciones anteriores, que incluye nombres como Nuria Espert, Juan Echanove y Rafael Álvarez El Brujo. Así, estos galardones se consolidan como un referente para homenajear la cultura española y el legado de Valle-Inclán.
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