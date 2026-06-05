De la llegada a Barajas a la vigilia con los jóvenes: agenda completa del Papa en Madrid para este sábado 6 de junio

El Papa León XIV esta de visita en Madrid como parte de su viaje apostólico por España entre el 6 y el 9 de junio. Cuatro días que están plagados de actos oficiales en los que el Pontífice se acercará a los fieles y en los que se prevé una gran afluencia de visitantes en la capital.

Durante cuatro días, León XIV recorrerá algunos de los escenarios más emblemáticos de Madrid, desde el Palacio Real hasta la Plaza de Cibeles, pasando por el Congreso de los Diputados, la Catedral de la Almudena y el estadio Santiago Bernabéu.

La agenda del Papa León XIV en Madrid para su primer día, este sábado 6 de junio, estará marcada por tres grandes bloques. Por la mañana, el protagonismo será institucional, con la llegada a Barajas, la recepción oficial en el Palacio Real y el encuentro con los Reyes y las autoridades. Por la tarde, el foco se trasladará al ámbito social con la visita a CEDIA 24 Horas, uno de los recursos de Cáritas Madrid para personas sin hogar. Ya por la noche, la Plaza de Lima acogerá la vigilia con jóvenes, uno de los actos más multitudinarios y simbólicos de la visita.

A continuación te dejamos la agenda completa con los actos y horarios previstos en Madrid por la visita del Papa León XIV para este sábado 6 de junio:

08:00 horas: salida desde Roma hacia Madrid.

El Papa León XIV iniciará su viaje a primera hora de la mañana con la salida en avión desde el aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino rumbo a Madrid. Será el comienzo de su visita apostólica a España, que tendrá en la capital su primera gran parada.

10:30 horas: llegada a Barajas

La llegada del Pontífice al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está prevista para las 10:30 horas. Allí tendrá lugar la acogida oficial, primer acto de la visita en suelo español, antes de su traslado al centro de la capital para participar en la ceremonia de bienvenida.

11:30 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid.

A las 11:30 horas se celebrará la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, concretamente en la Plaza de la Armería. El acto incluirá la rendición de honores y la interpretación de los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

12:00 horas: visita a los Reyes de España.

Media hora después, el Papa León XIV mantendrá una visita de cortesía a Sus Majestades los Reyes de España en la Sala Gasparini del Palacio Real. En el encuentro estarán presentes el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

12:30 horas: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Real.

A mediodía tendrá lugar el encuentro del Santo Padre con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real. El Papa saludará a las autoridades en el Salón del Trono y posteriormente participará en un acto institucional en el Salón de Columnas, donde tanto el Rey como el Pontífice dirigirán unas palabras a los asistentes.

18:00 horas: visita al Proyecto CEDIA 24 HORAS, en Carabanchel.

Por la tarde, a las 18:00 horas, León XIV visitará el Centro de Información y Acogida CEDIA 24 Horas, situado en la calle Cullera, 11, en Carabanchel. Se trata de un recurso de Cáritas Madrid especializado en la atención integral a personas en situación de sinhogarismo y exclusión social. Durante la visita, el Papa conocerá el trabajo de acompañamiento del centro y mantendrá un encuentro con personas atendidas y agentes de la pastoral social. El acto contará con la actuación musical de Niña Pastori y con la entrega del Árbol de la Esperanza, elaborado en el Centro de Tratamiento de Adicciones.

20:30 horas: Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima.

La jornada concluirá con una Vigilia de Oración con los Jóvenes en la Plaza de Lima, uno de los actos más multitudinarios de la visita. El encuentro, concebido como un “festival de la fe”, combinará música, testimonios, oración y adoración eucarística. La apertura de puertas está prevista a las 16:30 horas y el preacto comenzará a las 18:30 horas, con actuaciones de artistas como Lola Tuduri, Ignacio Serrano, Depol, Antonio José, Inazio, Hey Kid, Besmaya, Malmö, Beret, Mr. Rain y Siloé. A las 20:30 horas está prevista la llegada del Santo Padre y su recorrido en papamóvil, antes del diálogo con jóvenes, la adoración eucarística y la despedida final, prevista para las 22:00 horas.

Noticias relacionadas

La presencia del Pontífice en la capital continuará durante los próximos días con otros actos destacados, entre ellos la misa en la Plaza de Cibeles, la visita al Congreso de los Diputados, la oración en la Catedral de la Almudena y el encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.