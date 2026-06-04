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DEL 6 AL 9 DE JUNIO

La visita del papa a Madrid, en directo: la capital ultima detalles de los encuentros con León XIV

El sumo pontífice comienza en la capital su viaje por España, que le llevará posteriormente a Barcelona y Canarias

Imágenes de 'souvenirs' de la visita del Papa en tiendas de recuerdos del centro de Madrid.

Imágenes de 'souvenirs' de la visita del Papa en tiendas de recuerdos del centro de Madrid. / Alba Vigaray

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M.A. / J.M.C. / D.G.A. / A.N.S.

Madrid

Madrid se engalana para la venida del papa León XIV. El sumo pontífice visita la capital entre el 6 y el 9 de junio, antes de continuar en Barcelona y Canarias, en la que será la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011. Una vigilia con jóvenes, una misa en Cibeles o un gran encuentro en el Bernabéu son solo algunas de las actividades previstas por El Vaticano durante estas jornadas, para las que Madrid ya lo tiene casi todo preparado.

Siga en directo todas las actividades previstas, la agenda del papa y las restricciones de tráfico esperadas para estos días.

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