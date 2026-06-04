La visita del papa a Madrid, en directo: la capital ultima detalles de los encuentros con León XIV

Madrid se engalana para la venida del papa León XIV. El sumo pontífice visita la capital entre el 6 y el 9 de junio, antes de continuar en Barcelona y Canarias, en la que será la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011. Una vigilia con jóvenes, una misa en Cibeles o un gran encuentro en el Bernabéu son solo algunas de las actividades previstas por El Vaticano durante estas jornadas, para las que Madrid ya lo tiene casi todo preparado.

Siga en directo todas las actividades previstas, la agenda del papa y las restricciones de tráfico esperadas para estos días.

Telefónica, Vodafone y MasOrange se vuelcan en blindar la visita del Papa con tecnologías de última generación La visita a España del Papa León XIV supone un reto organizativo evidente, y también un desafío tecnológico en la era de las telecomunicaciones y la digitalización. Las grandes telecos españolas han respondido y se están volcando en dar garantías totales para un funcionamiento correcto de las comunicaciones y de la seguridad. Telefónica, MasOrange y Vodafone España están realizando un esfuerzo sin precedentes para reforzar al máximo sus redes y para desplegar tecnologías de última generación para ayudar a blindar la seguridad de la gira pastoral, que llevará al Pontífice a Madrid, Barcelona y Canarias entre el 6 y el 12 de junio. [Lea aquí toda la información]

Madrid amanece con el cierre total del tráfico en la plaza de Lima Tras el cierre total del tráfico anoche en la plaza de Lima, las afecciones a la circulación de vehículos en Madrid por la visita del papa llegan este jueves a su punto máximo ya que desde la próxima media noche tampoco se podrá circular en el entorno de la plaza de Cibeles. Quedarán cerrados los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz, así como desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima en sentido Norte. Cierre total al tráfico en la Plaza de Lima y alrededores a partir de las 00:00 horas del 4 de junio / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Héctor González Así se está terminando de montar en Lima y Cibeles para recibir al Papa en "el mayor despliegue técnico que ha visto esta ciudad" Madrid está en la fase decisiva de los preparativos para la visita del Papa, con Cibeles y la plaza de Lima convertidas ya dos hervideros de un ajetreo sin fin. En ambos enclaves avanzan contrarreloj los montajes de escenarios, torres de iluminación, vídeo y sonido, aseos y zonas técnicas, que desde finales de mayo han ido ganando calzada y obligando cortar carriles en la Castellana, Recoletos, Prado, y Alcalá. Lucía Feijoo Viera

Héctor González La agenda del papa en Madrid: cuatro días de caridad, jóvenes, Corpus e instituciones Los cuatro días del viaje del Papa León XIV a Madrid estarán repletos de actividades. La esperada misa multitudinaria en Cibeles, un discurso en el Congreso de los Diputados, la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima o encuentros con voluntarios serán algunos de sus actos más destacados. [Consulte aquí todo el programa del papa en la capital] Programa oficial de la visita del Papa a España en junio. / Conferencia Episcopal Española (CEE)

Héctor González Retorno espiritual y económico: la visita del Papa a España devolverá 5 euros por cada euro invertido Los siete días que el Papa León XIV pasará en España tendrán un coste total de 25 millones de euros y se espera que dejen un retorno económico de más de 150 millones de euros, según los cálculos ofrecidos por la Conferencia Episcopal Española (CEE). [Más información]

Miguel Tejerina Los escenarios del papa León XIV: de la cruz de la Castellana a los hexágonos del Bernabéu Entre vallas, andamios y conos de tráfico, Madrid apura los preparativos para recibir al papa León XIV. La instalación de las estructuras que acogerán los principales actos de la visita, del 6 al 9 de junio, ya se deja notar en zonas como el paseo de la Castellana, la plaza de Cibeles o el entorno de la calle Alcalá, con cortes y restricciones de movilidad ligados al montaje de los escenarios. Pero antes de que estas tareas empezaran a ocupar la ciudad, el primer paso fue decidir cómo sería cada escenario y cómo debía funcionar en cada uno de los seis grandes actos. Una tarea que recayó en Concha Sánchez Maíllo y Cristina del Río Villegas, asociadas en el estudio CC Arquitectos. Diseño del escenario para la misa con el papa León XIV en la plaza de Cibeles. / CC Arquitectos [Lea aquí más información]