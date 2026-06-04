Tres años de cárcel por disparar al pandillero ‘el Leyenda’ tras un asalto a su vivienda en Ciempozuelos

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años de prisión a Carlos A.R. por un delito de homicidio en grado de tentativa contra Héctor Manuel M.S., conocido como el ‘Leyenda’, a quien dejó parapléjico tras dispararle con una pistola durante un asalto a su vivienda de Ciempozuelos en 2023.

La sentencia también condena a Héctor Manuel M.S. y a Stephano Umberto R.B. como coautores de un delito de allanamiento de morada con violencia e intimidación, por el que impone a cada uno dos años de cárcel. Además, el tribunal suma un año más de prisión al ‘Leyenda’ por un delito de tenencia ilícita de arma de fuego.

El jurado consideró probado que los hechos ocurrieron sobre las 17.30 horas del 11 de julio de 2023, cuando Héctor Manuel M.S., exlíder pandillero y antiguo integrante de los Dominican Don’t Play, y Stephano Umberto R.B. acudieron al domicilio de Carlos A.R. con la intención de recuperar la posesión de la vivienda, que el primero entendía que le correspondía.

Según la resolución, cuando Carlos A.R. entreabrió la puerta para comprobar quién llamaba, los otros dos acusados la forzaron de una patada y accedieron al interior de la casa. Una vez dentro, obligaron al morador a dirigirse al salón, donde Héctor Manuel M.S. exhibió una pistola para intimidarle.

En ese momento se produjo un forcejeo entre Carlos A.R. y el ‘Leyenda’ por el control del arma. El jurado consideró acreditado que el primero logró hacerse con la pistola y efectuó entre cinco y seis disparos, uno de los cuales alcanzó a Héctor Manuel M.S. y le provocó lesiones gravísimas.

Como consecuencia del disparo, el ‘Leyenda’ sufre secuelas que le obligan a desplazarse en silla de ruedas y le han ocasionado una incapacidad permanente para trabajar. El tribunal considera que Carlos A.R. actuó para repeler el ataque, aunque empleó una respuesta desproporcionada al realizar varios disparos que alcanzaron una zona vital.

El magistrado que presidió el tribunal del jurado aprecia en favor de Carlos A.R. las atenuantes de confesión, alteración psíquica derivada de su adicción a sustancias estupefacientes y legítima defensa. La sentencia destaca que el acusado llamó a la Guardia Civil poco después de abandonar el lugar para comunicar que había disparado a Héctor Manuel M.S. y que creía haberle causado la muerte.

Posteriormente, Carlos A.R. facilitó su localización a los agentes y se entregó sin oponer resistencia, lo que permitió esclarecer rápidamente los hechos. La resolución también subraya que el jurado otorgó mayor credibilidad a su versión que a la de los otros dos acusados.

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Entre los indicios que avalan esa versión, el tribunal cita las denuncias previas presentadas por Carlos A.R. ante la Guardia Civil por amenazas para que abandonara la vivienda, los daños en la puerta de acceso, las huellas localizadas en el interior, la trayectoria de los disparos reflejada en los informes periciales y la reconstrucción de la dinámica de los hechos durante el juicio.