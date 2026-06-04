Sacan a concurso un proyecto de Museo del Cine en el antiguo edificio del NO-DO

La Academia de Cine ha convocado este jueves un concurso de proyectos para la creación del Museo del Cine en el antiguo edificio del NO-DO en la madrileña calle de Velázquez, un lugar emblemático de la historia audiovisual que será rehabilitado y acondicionado para su uso futuro.

Según un comunicado de la Academia, entre otros contenidos en las propuestas se deberán abordar la misión, visión y criterios de programación; un plan de programación piloto; planes de financiación y comunicación y previsión estratégica de los primeros cinco años de funcionamiento.

Además, deberá ofrecerse un diseño de actividades educativas y culturales para la participación ciudadana; propuesta de espacios y usos; adaptación del proyecto al espacio físico; y el desarrollo, desde su fase de diseño hasta la apertura al público.

El período de valoración se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026. Una vez concluya, el jurado dispondrá de 15 días para emitir y comunicar el fallo. El inmueble que acogerá el Museo del Cine fue sede desde 1942 de la delegación que se encargaba de elaborar y producir el Noticiario Cinematográfico Español, conocido como NO-DO.

Tras su extinción (su última edición fue en mayo de 1981), el edificio pasó por diversas etapas hasta convertirse en sede de Radio Televisión Española hasta 2007. El edificio, con una superficie total construida de 4.840 metros cuadrados y útil de 3.913 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas, quedó sin uso.

El 2 de abril de 2025 se anunció la cesión del inmueble, ubicado en la calle Velázquez 145 de Madrid, por parte del Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para la creación del Museo del Cine.

La institución cinematográfica ha asegurado que las propuestas se valorarán conforme a criterios de creatividad, solvencia técnica, viabilidad económica, trayectoria profesional de los postulantes y la adecuación de la idea a los objetivos de la Academia definidos en sus estatutos.

El jurado del concurso será paritario y estará integrado por cinco personas de reconocido prestigio y probada trayectoria en el ámbito de la gestión cultural, que serán designados a tal efecto por la Junta Directiva de la Academia, con el refrendo previo del Ministerio de Cultura. A ellos se sumarán, el presidente de la Academia de Cine y/o el ministro de Cultura, o la persona designada por este. Las decisiones del jurado serán refrendadas por la Junta Directiva de la institución.

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La propuesta con la totalidad de los contenidos no podrá superar las sesenta páginas, con unas bases están publicadas, desde este jueves, en la web de la Academia y la documentación técnica del edificio que contendrá los planos estará a disposición de los interesados antes del 15 de julio de 2026 en dicha web.