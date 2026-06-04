PAU 2026
Esto es lo que ha caído en el polémico examen de Biología en la PAU 2026 de Madrid: ¿lo apruebas?
Este jueves los estudiantes ponen fin a la PAU 2026
Este jueves miles de madrileños ponen fin a los exámenes de la PAU. Por fin se acaba una de las semanas más estresantes de los estudiantes, que ya pueden poner la vista en el verano y en la experiencia universitaria que les espera.
Esta mañana, los encargados de abrir la nueva jornada de exámenes eran los que cursaron las asignaturas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos.
Eso sí, aunque muchos ya dejan atrás los exámenes y esperan la llegada de las notas con calma, otros no paran de darle vueltas a las pruebas realizadas y, sobre todo, a lo que cayó en ellas.
En exámenes complejos como Matemáticas, Dibujo Técnico o Biología, conviene ver el examen de nuevo para refrescar la memoria y comentar con los compañeros lo contestado. A continuación, lo que ha entrado en el examen de Biología en la PAU 2026 de Madrid.
Así ha sido el examen de Biología en la PAU 2026 de Madrid
Por fin, la PAU se acabará para los madrileños este jueves. De 9.30 a 11.00 los alumnos que hayan cursado las asignaturas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos deberán examinarse. Después, de 12.00 a 13.30, será el turno de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y la 2ª Lengua Extranjera elegida.
El día acabará con Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II.
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