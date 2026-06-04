TIEMPO MADRID
La Aemet prevé un viernes estable en Madrid: cielos despejados y máximas que rozan los 30 grados
La jornada del viernes 5 de junio estará marcada por la estabilidad y el predominio del sol en la región, con máximas que se mantienen respecto al jueves y mínimas en descenso
Tras el pequeño respiro térmico de este jueves, Madrid encadena una jornada similar. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción para este viernes 5 de junio: otra jornada de sol con cielo despejado, sin precipitaciones ni fenómenos adversos en la región.
Cielo despejado y nubes altas
En la capital, el organismo estatal espera que el cielo permanezca despejado durante la mayor parte del día, con presencia puntual de algunas nubes altas sin relevancia y no se esperan precipitaciones. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 9, por lo que se recomienda protección social y evitar actividades durante las horas centrales del día, ya que las quemaduras podrían aparecer entre 10 y 20 minutos de exposición solar.
En las sierras de Guadarrama y Somosierra el estado del cielo se espera poco nuboso o despejado con nubes altas e intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde. No se esperan precipitaciones ni tormentas y el viento soplará moderado del oeste y suroeste en cotas altas, ocasionalmente fuerte al inicio de la jornada y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a moderado del noroeste al final del día.
Temperaturas mínimas en descenso
En la capital el día será similar al anterior. La Aemet espera que los termómetros oscilen entre los 14 grados de temperatura mínima y los 29 grados de temperatura máxima. La máxima se mantiene mientras que las mínimas continúan descendiendo.
En la montaña, las máximas suben ligeramente y las mínimas tienden a la baja. En Guadarrama los termómetros variarán entre los 9 grados de mínima y los 25 de máxima y en Somosierra entre los 5 y los 20 grados.
Recomendaciones para el calor
Desde Madrid Salud se establecen medidas para hacer frente al calor: hidratarse bien, hacer comidas ligeras, ducharse o refrescarse a menudo, mantener la casa fresca, utilizar ropa de colores claros, amplia y ligera, e intentar salir a la calle a primera hora de la mañana o al atardecer. En caso de ser necesario, busca atención sanitaria.
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
- Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?
- Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
- Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
- Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
- Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
- Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
- Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?