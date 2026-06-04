La Aemet prevé un viernes estable en Madrid: cielos despejados y máximas que rozan los 30 grados

Tras el pequeño respiro térmico de este jueves, Madrid encadena una jornada similar. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción para este viernes 5 de junio: otra jornada de sol con cielo despejado, sin precipitaciones ni fenómenos adversos en la región.

Cielo despejado y nubes altas

En la capital, el organismo estatal espera que el cielo permanezca despejado durante la mayor parte del día, con presencia puntual de algunas nubes altas sin relevancia y no se esperan precipitaciones. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 9, por lo que se recomienda protección social y evitar actividades durante las horas centrales del día, ya que las quemaduras podrían aparecer entre 10 y 20 minutos de exposición solar.

En las sierras de Guadarrama y Somosierra el estado del cielo se espera poco nuboso o despejado con nubes altas e intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde. No se esperan precipitaciones ni tormentas y el viento soplará moderado del oeste y suroeste en cotas altas, ocasionalmente fuerte al inicio de la jornada y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a moderado del noroeste al final del día.

En la capital, el organismo estatal espera que el cielo permanezca despejado durante la mayor parte del día / Europa Press

Temperaturas mínimas en descenso

En la capital el día será similar al anterior. La Aemet espera que los termómetros oscilen entre los 14 grados de temperatura mínima y los 29 grados de temperatura máxima. La máxima se mantiene mientras que las mínimas continúan descendiendo.

La Aemet espera que los termómetros oscilen entre los 14 grados de temperatura mínima y los 29 grados de temperatura máxima / AEMET

En la montaña, las máximas suben ligeramente y las mínimas tienden a la baja. En Guadarrama los termómetros variarán entre los 9 grados de mínima y los 25 de máxima y en Somosierra entre los 5 y los 20 grados.

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Desde Madrid Salud se establecen medidas para hacer frente al calor: hidratarse bien, hacer comidas ligeras, ducharse o refrescarse a menudo, mantener la casa fresca, utilizar ropa de colores claros, amplia y ligera, e intentar salir a la calle a primera hora de la mañana o al atardecer. En caso de ser necesario, busca atención sanitaria.