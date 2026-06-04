Así ha sido el examen de Geografía de PAU 2026 en Madrid: ¿lo apruebas?

Hoy la PAU 2026 llega a su fin. Tras haber superado tres jornadas intensas de asignaturas comunes y obligatorias, los estudiantes afrontan hoy los últimos exámenes de las materias específicas para subir nota. A las 9:30 horas, junto al examen de Geografía también ha sido el turno de Física, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos.

Para los estudiantes que buscan plaza en carreras de Letras o Ciencias Sociales, el examen de Geografía es clave. Esta asignatura pondera un 0,2 y puede aportar dos puntos directos a la nota de admisión, el máximo posible. Una puntuación decisiva para superar las competitivas notas de corte de las universidades públicas de Madrid.

Esta prueba se divide en cuatro grandes bloques obligatorios, valorados en 2,5 puntos cada uno y con opcionalidad interna en los ejercicios prácticos, tal y como sugiere el modelo oficial publicado por la Comunidad de Madrid. Los alumnos han tenido que desarrollar un tema teórico sintético sobre hidrografía, relieve, climas o vegetación, para después elegir entre dos mapas de localización y análisis causal de geografía humana. El tercer bloque les ha obligado a optar entre el comentario de un climograma con texto o el análisis de una fotografía de paisaje. En la última pregunta obligatoria debían definir con precisión cinco de diez términos de un glosario conceptual.

Estas son las preguntas del examen de Geografía de la PAU 2026 de Madrid

Con esta prueba arrancaba el cuarto y último día de la PAU 2026 que continuó a las 12:00 horas con los exámenes de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y 2ª Lengua Extranjera.

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De cara a la tarde, a las 16:00 horas los estudiantes de las diferentes modalidades harán las pruebas finales de Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II. Tras estos exámenes se dará por finalizada la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 de la Comunidad de Madrid.