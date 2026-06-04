Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita papa a MadridPapamóvilPerro policíaVestíbulo ChamartínElecciones Real MadridHaalandCasita Bad BunnyExamen Biología PAUExamen Dibujo Técnico PAUCerveza Mahou
instagramlinkedin

PAU 2026

Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?

Ahora, de 12.00 a 13.30, será el turno de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y la 2ª Lengua Extranjera elegida

Examen de Física de la PAU 2026 de Madrid

Examen de Física de la PAU 2026 de Madrid / VÍA X @GOLSEGURO1666

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

¡Cuenta atrás para el final de la PAU 2026! Este jueves, la pesadilla de miles de estudiantes de la Comunidad de Madrid se acaba. Por fin, los alumnos pueden poner la vista en el verano y en su nueva etapa universitaria después de meses intensos de estudio.

Esta mañana, los encargados de abrir la nueva jornada de exámenes eran los que cursaron las asignaturas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos.

Especialmente polémico ha sido el primero, donde muchos alumnos no han tardado en expresar su disconformidad en redes sociales al salir del examen. A continuación, la prueba de Física de la PAU 2026 de Madrid, ¿a ti también te parece imposible de resolver?

Así ha sido el examen de Física en la PAU 2026 de Madrid

Por fin, la PAU se acabará para los madrileños este jueves. De 9.30 a 11.00 los alumnos que cursaron las asignaturas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos realizaban los exámenes. Ahora, de 12.00 a 13.30, será el turno de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y la 2ª Lengua Extranjera elegida.

Noticias relacionadas

Examen de Física de la PAU 2026 de Madrid

Examen de Física de la PAU 2026 de Madrid / VÍA X @GOLSEGURO1666

Examen de Física de la PAU 2026 de Madrid

Examen de Física de la PAU 2026 de Madrid / VÍA X @GOLSEGURO1666

El día acabará con Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  2. Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?
  3. Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
  4. Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
  5. Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
  6. Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
  7. Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
  8. Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?

Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?

¿Cuándo salen las notas de la PAU en la Universidad de Alcalá? Fechas, revisiones y qué debes saber

¿Cuándo salen las notas de la PAU en la Universidad de Alcalá? Fechas, revisiones y qué debes saber

Esto es lo que ha caído en el polémico examen de Biología en la PAU 2026 de Madrid: ¿lo apruebas?

Detenidos tres menores por robar en comercios de Villaviciosa de Odón usando tapas de alcantarilla

Detenidos tres menores por robar en comercios de Villaviciosa de Odón usando tapas de alcantarilla

Haaland desmiente su posible fichaje por el Real Madrid

Haaland desmiente su posible fichaje por el Real Madrid

"Aviso Importante PAU Comunidad de Madrid": la Universidad Complutense anuncia medidas excepcionales ante las acumulaciones de tráfico en la A-6

"Aviso Importante PAU Comunidad de Madrid": la Universidad Complutense anuncia medidas excepcionales ante las acumulaciones de tráfico en la A-6

La Universidad Politécnica de Madrid crea el primer máster en ingeniería de vehículos de alta competición

La Universidad Politécnica de Madrid crea el primer máster en ingeniería de vehículos de alta competición

Guerra de leyendas en el Real Madrid: los hombres de Florentino Pérez y los respaldos de Enrique Riquelme

Guerra de leyendas en el Real Madrid: los hombres de Florentino Pérez y los respaldos de Enrique Riquelme