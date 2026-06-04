PAU 2026
Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?
Ahora, de 12.00 a 13.30, será el turno de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y la 2ª Lengua Extranjera elegida
¡Cuenta atrás para el final de la PAU 2026! Este jueves, la pesadilla de miles de estudiantes de la Comunidad de Madrid se acaba. Por fin, los alumnos pueden poner la vista en el verano y en su nueva etapa universitaria después de meses intensos de estudio.
Esta mañana, los encargados de abrir la nueva jornada de exámenes eran los que cursaron las asignaturas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos.
Especialmente polémico ha sido el primero, donde muchos alumnos no han tardado en expresar su disconformidad en redes sociales al salir del examen. A continuación, la prueba de Física de la PAU 2026 de Madrid, ¿a ti también te parece imposible de resolver?
Así ha sido el examen de Física en la PAU 2026 de Madrid
Por fin, la PAU se acabará para los madrileños este jueves. De 9.30 a 11.00 los alumnos que cursaron las asignaturas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos realizaban los exámenes. Ahora, de 12.00 a 13.30, será el turno de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y la 2ª Lengua Extranjera elegida.
El día acabará con Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II.
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
- Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?
- Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
- Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
- Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
- Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
- Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
- Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?