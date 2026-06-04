Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?

¡Cuenta atrás para el final de la PAU 2026! Este jueves, la pesadilla de miles de estudiantes de la Comunidad de Madrid se acaba. Por fin, los alumnos pueden poner la vista en el verano y en su nueva etapa universitaria después de meses intensos de estudio.

Esta mañana, los encargados de abrir la nueva jornada de exámenes eran los que cursaron las asignaturas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos.

Especialmente polémico ha sido el primero, donde muchos alumnos no han tardado en expresar su disconformidad en redes sociales al salir del examen. A continuación, la prueba de Física de la PAU 2026 de Madrid, ¿a ti también te parece imposible de resolver?

Así ha sido el examen de Física en la PAU 2026 de Madrid

Por fin, la PAU se acabará para los madrileños este jueves. De 9.30 a 11.00 los alumnos que cursaron las asignaturas de Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos realizaban los exámenes. Ahora, de 12.00 a 13.30, será el turno de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y la 2ª Lengua Extranjera elegida.

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Examen de Física de la PAU 2026 de Madrid / VÍA X @GOLSEGURO1666

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El día acabará con Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II.