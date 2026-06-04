Así ha sido el examen de Dibujo Técnico II de PAU 2026 en Madrid: ¿serías capaz de resolverlo?

La PAU 2026 llega hoy a su fin. Después de tres días intensos de exámenes, los estudiantes se enfrentan hoy a las últimas optativas. Eso sí, aunque los exámenes de las anteriores jornadas hayan quedado atrás, todavía hay alguno que le da vueltas a lo que contestó, especialmente en asignaturas como Matemáticas, Biología o Dibujo Técnico.

Dibujo Técnico II es una de las asignaturas que más pondera (0,2) para el resultado final de las notas de corte en el acceso a las carreras. Esto significa que un buen resultado puede sumar hasta dos puntos directos en la nota final de admisión, una puntuación fundamental para asegurar plaza en las universidades públicas madrileñas.

Esta prueba se divide en cuatro grandes bloques obligatorios, valorados en 2,5 puntos cada uno y con opcionalidad interna en los primeros ejercicios, tal y como sugiere el modelo publicado por la Comunidad de Madrid. Los alumnos se han enfrentado a Geometría plana aplicada, Geometría descriptiva y del espacio, Sistemas de representación y una sola pregunta de Normalización y acotación industrial, obligatoria.

Estas son las preguntas del examen de Dibujo Técnico II de la PAU 2026 de Madrid

Con esta prueba se cerraba el tercer día de la PAU 2026 que hoy concluirá con los exámenes a las 9:30 de Física, Fundamentos Artísticos, Geografía, Movimientos Culturales y Artísticos y con Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y 2ª Lengua Extranjera a las 12:00 horas.

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Examen de Dibujo Técnico II en la PAU 2026 de Madrid / REDES

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Examen de Dibujo Técnico II en la PAU 2026 de Madrid / REDES

Examen de Dibujo Técnico II en la PAU 2026 de Madrid / REDES

De cara a la tarde, a las 16:00 horas los estudiantes de las diferentes modalidades harán las pruebas finales de Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II. Tras estos exámenes se dará por finalizada la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 de la Comunidad de Madrid.