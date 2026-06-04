El Papa León XIV ya las ha probado: escapada a media hora de la capital para descubrir las aceitunas que viajaron al Vaticano

La visita de León XIV a la capital ha puesto el foco en numerosos símbolos y tradiciones vinculadas a la Comunidad de Madrid. Y si hay algo de lo que se entiende bien en la región, es del buen comer. Hay un producto gastronómico que ya es un ícono de Madrid y que viajó hasta el Vaticano para conocer al santo padre. Así, se pone en valor una localidad que además de esta delicia, presume de historia, patrimonio y una tradición aceitunera con siglos de recorrido. No podían ser otras que las aceitunas de Campo Real.

Situado a unos 35 kilómetros de Madrid, esta localidad se ha convertido en una escapada perfecta para quienes buscan descubrir rincones con identidad madrileña, sin alejarse demasiado de la capital. Sus calles tranquilas y su entorno agrícola hacen de esta visita una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía. Ya sea para visitar estos días para desconectar del abarrotado centro o para viajar una vez relajada la agenda de Madrid, no te lo puedes perder.

Hay un producto gastronómico que ya es un ícono de Madrid y que viajó hasta el Vaticano para conocer al santo padre / REDES

La cuna de las aceitunas más famosas

No se puede hablar de Campo Real sin hablar de su producto estrella: las aceitunas. El municipio ha logrado convertirse en un referente gastronómico dentro y fuera de la Comunidad de Madrid. Una receta arraigada a la tradición que combina variedades seleccionadas y un característico aliño elaborado con ingredientes como ajo, tomillo, hinojo o laurel. Un método de preparación que ha pasado de generación en generación y que sigue siendo uno de los atractivos de la localidad.

Una fama que ya había sido citada por Cervantes y que fue incluso considerada un manjar propio de reyes en la Corte de Felipe II. Décadas de dedicación que se han traducido en una Denominación de Calidad que protege su proceso de elaboración y garantiza el cumplimiento de unos estándares específicos.

No se puede hablar de Campo Real sin hablar de su producto estrella: las aceitunas / ACEITUNAS DE CAMPO REAL

Mucho más que una escapada gastronómica

Lo cierto es que, aunque las aceitunas sean su carta de presentación, Campo Real guarda varios tesoros que merece la pena descubrir para completar la visita. La principal es la Iglesia de Santa María del Castillo, declarada monumento histórico-artístico provincial y construida sobre los restos de un antiguo castillo hispanoárabe. Situada en lo alto de una colina, sus torres dominan el perfil del municipio y ofrecen algunas de las mejores vistas de la localidad y del entorno.

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Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, en Campo Real / WIKIPEDIA

El paseo puede completarse con una visita al Museo de la Alfarería y los Productos Típicos, donde se conserva buena parte de su historia agrícola y artesana. Todo ello en un entorno marcado por olivares centenarios y paisajes de la Alcarria madrileña, lo que convierte a la escapada en mucho más que una simple ruta gastronómica.