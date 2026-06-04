El Oeste que Richard Avedon dejó sin leyenda: retratos de una América áspera, obrera y real

Hay un Oeste que no se deja envolver por la leyenda. No es el de los héroes solitarios ni las grandes llanuras convertidas en promesa. Se trata de un territorio más incómodo: el de los feriantes, mineros, camareras, vagabundos, desempleados. Un lugar, seco, frontal y sin decorado, que inspiró a Richard Avedon a hacer una de las series fotográficas más influyentes del siglo XX. Fundación Mapfre acoge In the American West, 1979-1984, una exposición que recupera el gran proyecto que el fotógrafo estadounidense desarrolló durante cinco años por encargo del Amon Carter Museum of American Art de Fort Worth. La muestra, comisariada por Clément Chéroux, director de la Fondation Henri Cartier-Bresson, podrá verse del 6 de junio al 30 de agosto en la sede de Paseo de Recoletos y forma parte de la sección oficial de PHotoEspaña.

El conjunto que se exhibe tiene un valor singular: son las 110 copias de referencia seleccionadas y trabajadas por el propio Avedon junto a su equipo. No se trata, por tanto, de una simple revisión de una serie célebre, sino de una aproximación a la cocina misma del proyecto: las imágenes que sirvieron como guía para la edición del libro y para la exposición original inaugurada en 1985 en el Amon Carter Museum. A ellas se suman materiales documentales procedentes de The Richard Avedon Foundation, como polaroids, anotaciones manuscritas, instrucciones de positivado y correspondencia con algunos de los retratados.

'Jesse Kleinsasser, pig man, Hutterite colony, Harlowton, Montana'. / The Richard Avedon Foundation

Avedon llegó a este trabajo cuando ya era un nombre esencial de la fotografía contemporánea. Nacido en Nueva York en 1923, había revolucionado la imagen de moda desde las páginas de Harper’s Bazaar y Vogue, sacando a las modelos del estudio y llevándolas a la calle, al movimiento, a la vida. También había retratado a celebridades e intelectuales, incluso había firmado campañas publicitarias para marcas como Calvin Klein, Revlon y Versace. Sin embargo, sus intereses iban mucho más allá del brillo editorial: la lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam o la anatomía política de Estados Unidos formaron parte de una obra atravesada por la tensión entre imagen pública y verdad emocional.

In the American West nació de una fotografía previa. El 4 de julio de 1978, Día de la Independencia de Estados Unidos, Newsweek publicó un retrato de Wilbur Powell, capataz del rancho de Avedon en Montana y cuidador del fotógrafo durante una convalecencia. Avedon vio en él algo que definió como un “hombre normal excepcional”. Aquella imagen llamó la atención del director del Amon Carter Museum, institución con una colección clave sobre el imaginario del Oeste. De esa invitación surgió un viaje que acabaría desbordando el encargo inicial. Entre 1979 y 1984, Avedon y su equipo recorrieron distintos estados del oeste estadounidense. Retrataron a más de 1.000 personas. El fotógrafo hablaba con sus modelos, prolongaba las sesiones, generaba una intimidad extraña y, desde ahí, ojo, levantaba una ficción visual que parecía no serlo.

Reordenar su lectura

Avedon los sitúa ante la cámara con una frontalidad casi clínica, pero también con una intensidad teatral. En el caso de Fischer, la escena fue cuidadosamente preparada: hubo bocetos, expertos, feromonas y dos picaduras. El resultado es una imagen entre la resistencia física, la iconografía religiosa y la performance involuntaria. Cuando la serie se presentó, provocó rechazo en parte de la crítica. Algunos la consideraron cruel, distante, clasista. No encajaba con la visión heroica del Oeste americano, ni con la idea luminosa de prosperidad que el país exportaba de sí mismo. Pero el tiempo ha reordenado su lectura. Avedon no documentaba una verdad pura: enfrentaba una ficción a otra.

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Chéroux sitúa el proyecto en el contexto de la recesión posterior a la crisis del petróleo y de la América de Ronald Reagan. En ese marco, In the American West puede leerse como una respuesta visual al reverso del sueño americano. No hay aquí triunfadores, sino vidas que rara vez ocupan el centro del relato. El montaje de Fundación Mapfre respeta el orden del libro publicado en 1985. Incluso los silencios de la edición encuentran una traducción espacial en sala. Ese ritmo permite entender la serie no como una acumulación de retratos, sino como una secuencia moral y visual.