PAU 2026
"¿De verdad nadie se va a quejar de la mierda de examen que nos han puesto?": indignación tras el examen de Dibujo Técnico de la PAU 2026 en Madrid
Estudiantes madrileños expresan su indignación por un examen de Dibujo Técnico de la PAU calificado como "chungo" y con fallos
Ayer, los estudiantes madrileños que aspiran a iniciar sus estudios universitarios el próximo curso realizaron el examen de Dibujo Técnico de la PAU. De 16:00 a 17:30 junto a sus calculadoras, escuadras, compases y cartabones los alumnos de la Comunidad de Madrid trataron de resolver los diferentes ejercicios de geometría, tangencias, y perspectivas en 90 minutos con la esperanza de alcanzar una buena calificación en una de las asignaturas que más pondera de cara al cómputo final.
Sin embargo, al salir del examen, eran muchos los estudiantes que compartían su sensación de indignación y frustración ante el nivel de los ejercicios propuestos y algunos incluso denunciaban la presencia de errores en los ejercicios, que después no estaban presentes en el examen compartido de forma oficial.
Un examen "chungo" y con errores
"¿De verdad nadie se va a quejar de la mierda de examen que nos han puesto en Dibujo Técnico en la PAU de Madrid?", con esta reivindicación comenzaba el hilo de 'X' al que pronto se sumaban respuestas de otros estudiantes que calificaban el examen como "chungo".
"Además de chungo, con varios errores en el enunciado", continuaba denunciando el estudiante, "aquí te dejo el examen que han publicado pero le han corregido los errores, así que no es exactamente el que nos han puesto".
En efecto en el examen compartido los enunciados de los ejercicios ya habían sido corregidos a lo que algunos estudiantes reaccionaban tildando a los profesores de "caraduras": "Han corregido errores que hacían imposible un ejercicio y ni siquiera se han molestado en indicarlo, como si eso nunca hubiera pasado", afirmaban.
Otra usuaria se sumaba a las críticas diciendo: "No soy de quejarme, pero me cago en la comisión que ha hecho el examen de Dibujo Técnico de la PAU de Madrid. Deberían denunciarlos". En respuesta un estudiante explicaba: "El ejercicio 1 vale 2.5 puntos, y tiene opcionalidad, Pues bien, la primera opción era engañosa aposta, escrita de muy mala manera, y la segunda no entraba en el temario y nadie sabe qué narices era y al parecer está justificado porque entró en Murcia hace 30 años".
A la espera de los resultados, esperamos que los estudiantes puedan recomponerse, pues hoy deberán hacer frente a los exámenes de la optativa de Física que darán comienzo a las 9:30 en las diferentes universidades de la Comunidad.
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