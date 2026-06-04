Un motorista en estado grave tras una caída en el Paseo de la Castellana

Un motorista de 45 años ha resultado herido grave en la madrugada de este jueves tras perder el control de la moto que conducía y caer en el Paseo de la Castellana de Madrid, a la altura del número 48, en el distrito de Salamanca.

El accidente se ha registrado sobre las 5:10 horas y, según las primeras informaciones de Emergencias Madrid, no consta la implicación de otros vehículos. A su llegada al lugar, los sanitarios de Samur-Protección Civil encontraron al hombre inconsciente y con un fuerte impacto en la cabeza, pese a que llevaba el casco reglamentario.

El herido presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue intubado y estabilizado en el lugar del siniestro antes de ser trasladado en estado grave al Hospital Clínico San Carlos.

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La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. En el dispositivo también ha colaborado la Guardia Civil.