SEDE MOEVE
Moeve mantendrá su sede en la Torre Foster tras cancelar su traslado a Mirasierra
La energética, antes Cepsa, había previsto mudarse a un nuevo campus en Arroyofresno en 2027
La energética Moeve, antigua Cepsa, mantendrá finalmente su sede corporativa en la Torre Foster, ubicada en el complejo empresarial de las Cuatro Torres del Paseo de la Castellana de Madrid y propiedad de Pontegadea, el vehículo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega.
Según ha avanzado El Español fuentes conocedoras de la operación, la compañía ha decidido resolver el contrato que había firmado con la inmobiliaria Monthisa para trasladarse al Edificio Arroyo, situado en la zona residencial de Arroyofresno, en el barrio madrileño de Mirasierra.
El cambio de planes supone dejar sin efecto el proyecto que la compañía había diseñado para reunir en un nuevo campus a las más de 2.000 personas que tenía repartidas en tres edificios de Madrid, entre ellos su actual sede en el Paseo de la Castellana.
La intención de la empresa, aún bajo la denominación de Cepsa cuando trascendió la operación en mayo de 2024, era trasladarse a las nuevas instalaciones en 2027. Ese plazo coincidía con el final del contrato vigente para permanecer en la Torre Foster y con el tiempo previsto para construir el nuevo complejo en el entorno de Mirasierra.
Con esta decisión, Moeve seguirá ocupando su sede corporativa en uno de los edificios más emblemáticos del norte de Madrid, en pleno eje financiero de la capital.
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