Metro de Madrid instala 40 equipos de refrigeración en estaciones de las líneas 1 y 5 para luchar contra el calor

La Comunidad de Madrid instalará desde este jueves 40 equipos de refrigeración en 20 estaciones de Metro de las líneas 1 y 5 con el objetivo de climatizar los andenes y contribuir a paliar los efectos de las altas temperaturas durante el verano.

La medida, que se pone en marcha por tercer año consecutivo, se adelanta en esta ocasión ante el aviso anticipado de subida de las temperaturas. Según ha informado el Gobierno regional, la iniciativa busca mejorar el confort tanto de los viajeros como de los empleados del suburbano.

Los equipos, que funcionan con agua, se activarán entre las 11:30 y las 21:30 horas cuando la temperatura exterior supere los 30 grados o cuando la Agencia Estatal de Meteorología informe de la llegada de olas de calor.

Un chico se moja la cabeza para combatir el calor en Madrid. / Europa Press/ Ricardo Rubio

Veinte estaciones refrescadas

Hasta veinte estaciones contarán con los nuevos sistemas que refrescan los andenes. En la línea 1, los dispositivos estarán ubicados en las estaciones de Sol, Chamartín, Alvarado, Iglesia, Antón Martín, Estación del Arte, Atocha, Puente de Vallecas, Buenos Aires y Alto del Arenal. En la línea 5 se instalarán en Callao, Alonso Martínez, Gran Vía, Chueca, Ópera, Diego de León, Núñez de Balboa, La Latina, Puerta de Toledo y Acacias.

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Además, durante los meses de verano Metro incrementará las revisiones del aire acondicionado de todos los trenes que circulan por la red. En caso de avería puntual, el convoy será enviado de inmediato a reparación, con el objetivo de resolver la incidencia en un plazo máximo de un día. Como medida complementaria para mantener la temperatura fría en el interior de los coches, durante la época estival se desactivará la apertura automática de las puertas de los trenes.