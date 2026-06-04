Cómo llegar a la Feria del Libro durante la visita del Papa: así podrás acceder al Retiro del 6 al 9 de junio

La Feria del Libro de Madrid afronta uno de sus fines de semana más delicados en términos de movilidad. El encuentro literario, instalado en el parque del Retiro y convertido estos días en uno de los grandes polos culturales de la ciudad, coincide con la visita del papa León XIV, prevista entre el 6 y el 9 de junio, y con los actos religiosos que concentrarán buena parte del dispositivo municipal en el eje de Cibeles. El Ayuntamiento ha pedido a los visitantes que planifiquen sus desplazamientos y que prioricen los accesos situados en la avenida de Menéndez Pelayo, especialmente las puertas de la América Española y de la Reina Mercedes. Son las entradas más aconsejables para quienes quieran llegar a las casetas sin atravesar las zonas de mayor afección.

El punto más sensible será la plaza de Cibeles y su entorno, que quedarán cerrados al tráfico desde las 00:00 horas del 5 de junio. La restricción afectará a uno de los nudos habituales de entrada al centro y obligará a modificar recorridos tanto a conductores como a usuarios del transporte público. El domingo 7, además, Cibeles acogerá a partir de las 10:00 horas la misa y procesión del Corpus Christi, lo que reforzará las limitaciones en una jornada que también suele atraer a numerosos lectores al Retiro.

La Feria del Libro, que este año celebra su 85ª edición, permanecerá abierta hasta el 14 de junio. / EUROPA PRESS

Pese a este escenario, la Feria del Libro continúa con su programación. La cita, que este año celebra su 85ª edición, permanecerá abierta hasta el 14 de junio con librerías, editoriales, firmas y actividades en torno al libro. La recomendación municipal es clara: evitar el coche privado y aprovechar el transporte público para aproximarse al parque. En el caso de los autobuses, la gratuidad de EMT Madrid entre el 3 y el 9 de junio se mantiene como una de las medidas pensadas para absorber el aumento de desplazamientos. Los días de mayor concentración de público, el 6 y el 7 de junio, la red incorporará hasta 184 vehículos adicionales. Aun así, conviene tener en cuenta que la parada 70 de Cibeles, situada en el Paseo del Prado, está anulada de forma provisional desde el 26 de mayo, con incidencia en las líneas 1, 2, 9, 15, 20, 51, 52, 74 y 146.

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La bicicleta pública será otra vía de acceso. Bicimad también será gratuito del 3 al 9 de junio y las estaciones más próximas a los accesos aconsejados son la 85 (Parque del Retiro-Puerta de O’Donnell) y la 282 (Parque del Retiro-Puerta Reina Mercedes). Ambas permiten llegar al entorno de la feria sin depender de los itinerarios afectados por los cortes. La coincidencia de la Feria con la agenda papal obliga así a una lectura práctica de la ciudad. Para los visitantes ocasionales, la mejor estrategia será entrar por Menéndez Pelayo, consultar previamente el estado de la movilidad y asumir que Cibeles dejará de ser, durante el fin de semana, una puerta natural hacia el parque.