Israel Galván convierte Matadero en un laboratorio flamenco: tres obras contra las normas

Israel Galván vuelve a Madrid con tres maneras distintas de poner el flamenco en movimiento: mirando hacia su edad mítica, desmontando la sevillana desde dentro y acercando el baile a la primera infancia. Centro Danza Matadero reúne del 5 al 14 de junio tres piezas del bailaor sevillano, un creador que ha hecho de la tradición un campo de pruebas y que lleva décadas ensanchando los límites de lo jondo. El programa funciona como un pequeño mapa de su trayectoria reciente y de sus obsesiones artísticas. En él conviven la celebración de los 20 años de La edad de oro, la mirada iconoclasta de Sevillanas solteras y la experiencia sensorial de Bailas, baby? Tres registros y una misma pregunta de fondo: qué puede ser hoy el flamenco cuando se atreve a dejar de obedecer sus propias certezas.

El ciclo se abre del 5 al 7 de junio con La edad de oro, una obra fundamental en la trayectoria de Galván. Dos décadas después de su estreno, regresa con un programa renovado y con el acompañamiento del cante de María Marín y la guitarra de Rafael Rodríguez. El título remite a aquel periodo situado entre finales del siglo XIX y principios del XX que suele considerarse uno de los grandes momentos de esplendor del flamenco. Pero Galván no se aproxima a esa herencia desde la nostalgia, la convierte en materia de fricción, en un territorio desde el que pensar qué queda de los mitos cuando pasan por un cuerpo contemporáneo. En su forma de bailar, el gesto nunca es sólo gesto. El taconeo puede funcionar como percusión, la pausa como corte dramático y la torsión del cuerpo como comentario crítico. Galván trabaja con los residuos de la tradición, pero también con sus fantasmas.

Israel Galván es considerado el máximo exponente del flamenco de vanguardia. / EFE

El segundo capítulo del programa llegará del 12 al 14 de junio con Sevillanas solteras, una pieza en la que el artista regresa a una memoria íntima: los concursos de sevillanas de su infancia, aquellos espacios festivos y normativos en los que nunca terminaba de encontrar su sitio. A partir de ese recuerdo, Galván construye un universo que desarma los códigos sociales, coreográficos y sentimentales asociados a este arte. El escenario se transformará en una caseta de feria, aunque aquí la fiesta aparece atravesada por el extrañamiento. Hay humor, sí, pero también una mirada afilada sobre las formas en que la danza ordena los cuerpos, establece parejas y reparte pertenencias.

El tríptico se completa el 13 de junio con Bailas, baby?, una creación pensada para las familias. La pieza lleva la investigación de Galván a un terreno sensorial y lúdico, lejos de cualquier solemnidad. La Nave 16.1 se convierte en un espacio de juego donde la danza se acerca a sus formas más primarias: golpear, escuchar, imitar, descubrir... Objetos cotidianos como arena, rastrillos o diademas se incorporan a una experiencia participativa en la que el sonido ocupa un lugar central. Siete pares de zapatos sirven al artista para levantar un pequeño paisaje rítmico, accesible y lleno de imaginación.

Seguir mutando

La presencia de estas tres obras en Centro Danza Matadero permite recorrer, en 10 días, varias líneas esenciales del trabajo de Galván: la relectura de la tradición, la desobediencia formal, el humor como herramienta de pensamiento y la atención al cuerpo como instrumento sonoro. No se trata de un homenaje convencional, sino de una invitación a entrar en el laboratorio de un creador que ha convertido el flamenco en una lengua expandida.

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Israel Galván, fotografiado en 2021. / JEAN LOUIS DUZERT

Nacido en Sevilla en 1973 en una familia de bailaores, Israel Galván creció dentro del flamenco antes de convertirse en uno de sus grandes agitadores. Desde finales de los 90 empezó a desarrollar una escritura propia, marcada por la fragmentación, la precisión rítmica y una concepción casi escultórica del movimiento. Reconocido con el Premio Nacional de Danza en 2005, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Bessie Award de Nueva York y el National Dance Award británico, entre otros, Galván ha colaborado con figuras como Akram Khan, Mikhail Baryshnikov y Marlene Monteiro Freitas. Su trayectoria confirma que el flamenco, lejos de ser una forma cerrada, puede seguir mutando. Y que, en sus manos, cada paso parece abrir una grieta por la que entra aire nuevo.