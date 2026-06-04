Guerra de leyendas en el Real Madrid: los hombres de Florentino y los respaldos de Riquelme

La batalla por la presidencia del Real Madrid no solo se está librando en los despachos, en los programas de televisión o en las propuestas electorales. También se juega en el terreno de los apoyos, donde cada candidato busca rodearse de figuras reconocidas capaces de reforzar su credibilidad ante los socios y transmitir una imagen de proyecto sólido y preparado para gobernar el club más laureado del mundo.

Las sedes electorales de ambos candidatos ya han abierto sus puertas y durante las próximas semanas serán un punto de encuentro para miles de socios que desean conocer de primera mano las ideas de quienes aspiran a dirigir el futuro de la entidad. Enrique Riquelme inauguró su campaña junto a los miembros de su Junta Directiva en la calle Pradillo, mientras que Florentino Pérez hizo lo propio en el Hotel Meliá Castilla, en un acto que reunió a numerosas personalidades vinculadas a la historia reciente del club.

Precisamente el actual presidente ha querido exhibir desde el primer día uno de los grandes activos de su candidatura: el respaldo de algunas de las leyendas más importantes del madridismo. El auditorio del Meliá Castilla recibió con una sonora ovación a figuras como Ronaldo Nazario, Santiago Solari, Roberto Carlos y José Martínez Sánchez 'Pirri', actual presidente de honor del Real Madrid. Su presencia fue interpretada como una muestra inequívoca de confianza en la gestión de Florentino Pérez y en la continuidad del proyecto que lidera desde hace más de dos décadas.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. y los exfutbolistas brasileños del Real Madrid Ronaldo Nazario y Roberto Carlos, durante la presentación de su candidatura a las elecciones del club. / SERGIO PEREZ / EFE

Sin embargo, los apoyos del presidente en funciones van mucho más allá de quienes estuvieron presentes en el acto de apertura de campaña. En los últimos días varias figuras históricas del club han querido manifestar públicamente su respaldo. Uno de los mensajes más comentados fue el de Karim Benzema en redes sociales. El delantero francés, que llegó al Santiago Bernabéu en 2009 de la mano de Florentino Pérez y acabó convirtiéndose en una de las grandes leyendas de la entidad, compartió en sus redes sociales una imagen junto al presidente el día que recibió el Balón de Oro, un gesto interpretado por muchos como una muestra de apoyo en plena campaña electoral.

Junto a Benzema también han expresado su cercanía al actual mandatario otros nombres destacados del madridismo reciente. Entre ellos se encuentra Fabio Coentrao, uno de los futbolistas que formó parte de algunas de las plantillas más exitosas de la última década. Asimismo, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador en la estructura deportiva del club y uno de los hombres más próximos a Florentino Pérez, ha defendido públicamente la figura del presidente, llegando a afirmar que, junto a Santiago Bernabéu, es "la persona más influyente de la historia del Real Madrid".

En el lado opuesto, Enrique Riquelme ha construido una candidatura respaldada por nombres de enorme peso simbólico para la afición madridista. Su principal baza la representan dos referentes históricos como Raúl González y Fernando Hierro. El candidato ha avanzado su intención de incorporar a ambos a la estructura deportiva del club en caso de alcanzar la presidencia. Raúl ocuparía el cargo de director deportivo, mientras que Hierro asumiría la responsabilidad de dirigir la cantera, dos áreas consideradas estratégicas dentro del proyecto de transformación que plantea Riquelme.

Archivo - El técnico y exfutbolista Raúl González Blanco, al frente del Real Madrid Castilla. / Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

La candidatura alternativa también cuenta con la simpatía de otros exjugadores muy vinculados al Real Madrid. Entre ellos destacan Iker Casillas y Pedja Mijatovic, dos figuras que mantienen una estrecha relación con Ángel Martín, propietario de Clínicas Menorca y una de las personas de máxima confianza de Riquelme en el ámbito deportivo. Su cercanía al proyecto contribuye a reforzar la imagen de una candidatura que pretende apoyarse en referentes históricos para impulsar un cambio en la gestión de la entidad.

Con el calendario electoral ya en marcha, la pugna entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme trasciende las propuestas y los programas. Ambos candidatos han convertido el respaldo de las grandes figuras del madridismo en una de sus principales armas para convencer a los socios. Mientras Florentino exhibe el apoyo de leyendas asociadas a la etapa más exitosa de la historia reciente del club, Riquelme apuesta por reunir a algunos de los nombres más emblemáticos del madridismo para presentar una alternativa de futuro. Una batalla de proyectos, pero también de símbolos, que promete marcar el rumbo de unas elecciones históricas para el Real Madrid.