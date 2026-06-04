Florentino responde a Riquelme, confirma la llegada de Dumfries y anuncia "la mayor oferta por un jugador en la historia del Real Madrid"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado durante una entrevista concedida al programa 'El Horizonte' de Cuatro la llegada del lateral neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán, y ha avanzado además una operación de mercado que, según sus palabras, supondría el traspaso más caro de la historia de la entidad.

"El martes voy a hacer una oferta a un club de la Champions para registrar el traspaso récord en la historia del Real Madrid", ha afirmado el presidente del Real Madrid, situando la cifra de la operación en 150 millones de euros o más por un jugador "del medio campo hacia arriba". El mandatario madridista, por otro lado, ha negado que el futbolista en cuestión sea Erling Haaland, Harry Kane, Michael Olise o Jérémy Doku, además de matizar que no es ningún atacante de la Premier.

Precisamente sobre Haaland, uno de los nombres recurrentemente vinculados a la candidatura de Enrique Riquelme, Florentino asegura que las informaciones que apuntan a una posible llegada del delantero noruego son falsas, dado que han sido "desmentidas por todos", en referencia al propio jugador, a su entorno y a su club, y califica esas especulaciones como un "farol" relacionado con la candidatura encabezada por Enrique Riquelme.

Erling Haaland posa jugando al ajedrez tras firmar el acuerdo con Norway Chess / Norway Chess

El presidente madridista ha avalado la llegada de Jose Mourinho al banquillo madridista reconociendo que "Mourinho nos dio una competitividad tan grande que nos hizo luego ganar cinco Copas de Europa", y destacando el legado del técnico portugués en el club, en forma de títulos, estilo de juego y capacidad competitiva.

Durante la entrevista ha aprovechado para reivindicar el atractivo internacional de la entidad madridista. "Todos los jugadores del mundo quieren venir al Real Madrid. Somos el club más valioso del mundo", ha afirmado, posicionando al Real Madrid como la entidad deportiva más valiosa y "rica" del mundo.

En clave electoral, el dirigente ha sido muy crítico con su adversario en las elecciones, Enrique Riquelme, así como con todos los relacionados con la etapa de Ramón Calderón al frente de la entidad, a la que califica como una "etapa oscura" que perjudicó en gran medida a los socios madridistas. "Esta candidatura son los hijos de los que mandaban en la época más siniestra del Madrid", ha manifestado.

El presidente del Real Madrid también ha salido al paso de las acusaciones de Enrique Riquelme sobre una supuesta intención de vender el club o arrebatar a los socios la propiedad del mismo: "Yo quiero que los socios sean dueños del club", ha indicado, asegurando de esta manera que su objetivo es entregar el patrimonio del Madrid íntegramente a los socios, cifrando el valor del mismo en torno a10.000 millones de euros y garantizando que su único objetivo es repartirlo entre los socios de la entidad.