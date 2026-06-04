Filtrado lo que ha caído en el examen de Química en la PAU 2026 de Madrid: ¿mucho más difícil que el de Física?

Este jueves, los estudiantes se vuelven a enfrentar, por último, a una nueva jornada de la PAU. Esta vez, le tocaba el turno a optativas como Física, Química, Geografía o Historia del Arte.

Por suerte, los jóvenes dejaban ya atrás las materias más densas que muchos preparaban con esfuerzo. El examen de Historia de España es agua pasada, el de Lengua Castellana y Literatura era el primero del que los madrileños se deshacían y ahora Física o Química también están fuera del radar.

Sin embargo, son precisamente estas dos materias las que, entre todas las optativas, generan debate todos los años en redes sociales por sus ejercicios casi imposibles de resolver. A continuación, el examen de Química al que se han enfrentado los alumnos, ¿tú también crees que es demasiado difícil?

Esto es lo que ha caído en la PAU 2026 de Química en Madrid

Los estudiantes se enfrentaban, de 12.00 a 13.30 a las optativas de Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño II, Historia del Arte, Química y la 2ª Lengua Extranjera elegida.

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Examen de Química de la PAU 2026 de Madrid / VÍA X @GOLSEGURO1666

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Después de un breve descanso, por fin, de 16.00 a 17.30 llega la última tanda de exámenes para los madrileños. Los que hayan cursado Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II serán los encargados de poner el broche final a la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid. Ahora, queda lo mejor para los estudiantes: ¡descansar!