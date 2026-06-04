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Detenidos tres menores por robar en comercios de Villaviciosa de Odón usando tapas de alcantarilla

La Guardia Civil les atribuye seis robos con fuerza, un hurto y la sustracción de un vehículo; el botín supera los 800 euros e incluye una caja registradora y material tecnológico

Cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón.

Cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón. / GUARDIA CIVIL

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Javier Martínez Candela

Madrid

La Guardia Civil ha detenido a tres varones menores de edad acusados de cometer varios robos con fuerza en establecimientos comerciales del casco urbano de Villaviciosa de Odón, a los que accedían tras romper cristales, puertas y escaparates con tapas de alcantarilla.

La investigación comenzó a principios de año, después de que se detectara un aumento de robos con fuerza en la localidad con un mismo modus operandi. Según ha informado la Comandancia de Madrid, los presuntos autores actuaban de forma conjunta y coordinada, siempre en horario nocturno, aprovechando que los locales se encontraban cerrados.

Para acceder a los comercios, utilizaban tapas de alcantarilla pertenecientes a la infraestructura urbana del municipio, con las que fracturaban los accesos y escaparates. Entre los efectos sustraídos figuran más de 800 euros en efectivo, una caja registradora y material tecnológico.

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Además, en uno de los robos los detenidos sustrajeron un vehículo que utilizaron para huir del lugar de los hechos. La Guardia Civil les atribuye seis delitos de robo con fuerza, un delito de hurto y otro de sustracción de vehículo.

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