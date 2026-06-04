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Cultuletras 2026 en Madrid: programación completa y actividades en el Barrio de las Letras

El evento cultural en Madrid incluirá un mercado, talleres infantiles, estrenos audiovisuales y la entrega de premios en su clausura

Presentación de Cultuletras

Presentación de Cultuletras / Instagram | @barrioletras

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EFE

El Barrio de las Letras de Madrid acogerá la quinta edición de Cultuletras entre el 11 y el 14 de junio de 2026. Durante estos cuatro días, el distrito Centro contará con una programación que incluye exposiciones, música en vivo, rutas patrimoniales y propuestas literarias.

Visitas guiadas y talleres de cocina el jueves y viernes

La programación del jueves 11 incluye visitas guiadas a la Iglesia de las Trinitarias Descalzas y a la farmacia más antigua de España, las cuales requieren reserva previa. La jornada cuenta con talleres de cocina madrileña, la presentación del IV Premio de Ensayo Hispánico en la Librería Iberoamericana y una performance en la Plaza de Santa Ana. El viernes 12, el proyecto "Un piano en Cultuletras" se desarrollará de 12:00 a 20:00 horas en la Plaza de Santa Ana. La oferta de este día también incluye charlas sobre arte y conciertos de estilo pop-rock en establecimientos como el restaurante Perro Paco.

Mercado de las Ranas y clausura en el Ateneo

El sábado 13 se celebrará el Mercado de las Ranas en la calle Huertas entre las 12:00 y las 20:00 horas. Durante este día se realizarán talleres infantiles, como el titulado "Descubriendo el color", y un concierto de la Escuela de Música El Molino de las Letras en el entorno de CaixaForum. El domingo 14, el Ateneo de Madrid acogerá los actos de cierre a partir de las 11:00 horas. Se llevarán a cabo estrenos audiovisuales, la presentación de libros y la entrega de los premios del festival. Asimismo, se celebrará el encuentro "Las Letras son nuestras" en la calle Gobernador.

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Exposiciones permanentes y acceso a instituciones

Además de la programación principal, se pueden visitar exposiciones permanentes en espacios como el Instituto Iberoamericano de Finlandia, la tienda La Sánchez y la Galería Leandro Navarro. El público puede acceder a las exposiciones Asurbanipal y Somos Naturaleza en CaixaForum con condiciones especiales mediante un código promocional disponible en la web. La Casa Museo Lope de Vega ofrece visitas guiadas, la exposición "Mujeres de ingenio" y la ruta "Letras y espadas" el domingo 14. Cabe destacar que la mayoría de las visitas guiadas y talleres requieren reserva previa a través de las direcciones de contacto indicadas en el programa oficial. Por último, el programa completo está disponible para su descarga mediante el código QR incluido en los materiales de comunicación del evento.

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