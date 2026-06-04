El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, sobre las críticas por el calor en las aulas: "A lo mejor es fuente también de inspiración”

La discusión sobre las altas temperaturas en las aulas de los colegios ha centrado gran parte del debate de este jueves en la Asamblea regional después de que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se defendiera de las críticas de las familias alegando que "cuando hace calor, hace calor".

Ante estas declaraciones, Más Madrid ha solicitado en un escrito a la Mesa de la Asamblea que en tanto en cuanto no se haya solucionado el problema de falta de climatización de los centros educativos, los plenos se celebren sin aire acondicionado.

Durante la sesión de control al Gobierno, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afeado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso las palabras de Zarzalejo.

Climatizando "poco a poco"

"Eso no se atreve a decírselo a los padres y a las madres a la salida del colegio", ha apostillado Bergerot, quien ha defendido que Díaz Ayuso sí tiene aire acondicionado en su despacho y que una presidenta no debería mandar a los hijos de los demás a una clase con condiciones que no toleraría para los suyos.

"Vendrá el invierno y volverá con lo mismo, vendrá el calor y volverá con lo mismo. Estamos en una ola de calor, como siempre en las primeras semanas. Acaba en pocos días", ha respondido la presidenta, quien ha concretado que su Gobierno está climatizando "poco a poco" más de 3000 edificios públicos con una dotación de 44 millones de euros en tres años.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco, ha asegurado que el calor "es fuente también de inspiración", declaraciones hechas en un contexto de críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las altas temperaturas que padecen los alumnos en los centros educativos.

Referencia a Vicente Medina

"Vicente Medina escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió 'Cansera'. Léansela y vean como el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración", ha afirmado De Paco en el pleno de la Asamblea regional.

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El consejero ha aprovechado para recordar que cursó la EGB en un colegio en Murcia. "Le puedo segurar que en Murcia cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy, y aquí estamos, y no pasa absolutamente nada", ha señalado parafraseando a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que ante las quejas de las familias por el calor en las aulas defendió que "cuando hace calor, hace calor".