Este es el calendario del próximo curso escolar en la Comunidad de Madrid para Infantil, Primaria y Secundaria: cuando empieza y acaba, festivos, vacaciones...

La Comunidad de Madrid comenzará el próximo curso escolar el 7 de septiembre en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

La vuelta a las aulas continuará el 8 de septiembre para los estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y Danza y Escuelas Oficiales de Idiomas, según recoge el calendario escolar publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Un día más tarde, el 9 de septiembre, arrancarán las clases en las Enseñanzas Artísticas Superiores. Por su parte, los Centros de Educación de Personas Adultas y el primer curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte iniciarán su actividad el 21 de septiembre.

Festivos y cierre

El calendario fija las vacaciones de Navidad entre el 23 de diciembre y el 10 de enero, mientras que el descanso de Semana Santa se extenderá del 19 al 29 de marzo.

Exámenes de la ABAU. / Marta G. Brea

Con carácter general, serán festivos el 12 de octubre, el 2 de noviembre y los días 7 y 8 de diciembre. Además, se establecen como jornadas no lectivas el 12 y el 15 de febrero.

El curso finalizará el 18 de junio para los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, FP, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y centros de Adultos.

Los estudiantes de 1º de Bachillerato también terminarán las clases ese día. En el caso de 2º de Bachillerato, las fechas se ajustarán a las necesidades derivadas de la Prueba de Acceso a la Universidad y de los procedimientos de admisión.

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En las Escuelas Infantiles y Casas de Niños, la actividad lectiva concluirá el 31 de julio. El calendario completo puede consultarse en la web de la Comunidad de Madrid.