Ayuso espera al Papa desde la Asamblea de Madrid: "Respetamos la verdad, las tradiciones, se tenga o no se tenga fe"

La inminente llegada de León XIV a Madrid ha sobrevolado la sesión de control hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Un intercambio de pullas en el que la izquierda ha cuestionado los valores cristianos detrás de las políticas de Isabel Díaz Ayuso y en el que la presidenta madrileña ha defendido el peso de la tradición católica en la región. "Nuestra gestión siempre ha sido la de defender la libertad religiosa en la Comunidad de Madrid", ha asegurado en respuesta a una pregunta puesta en bandeja por el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache sobre las medidas extraordinarias puestas en marcha ante la visita del Papa.

"Como no somos todavía, a pesar de sus intentos, una nación laica, sino confesional, y la mayoría de los madrileños manifiestan ser cristianos y católicos, eso es lo que hemos hecho, respetar la verdad, las tradiciones se tenga o no se tenga fe", ha señalado Ayuso, quien ha abundado en el mensaje ideológico. "Es algo que es personal y que el comunismo nunca entenderá, porque se mete hasta en nuestras cabezas y en nuestras almas".

Habían previamente las portavoces de PSOE y Más Madrid utilizando contra la presidenta madrileña su acercamiento a la figura de León XIV. "Llevar dulces al Papa mientras hace la vida imposible al prójimo no sirve de nada, eso es ser un fariseo", ha lanzado la socialista Mar Espinar durante su intervención, en la que ha aludido a la reciente rectificación del Gobierno madrileño para eliminar un copago a enfermos de ELA, la oposición de Ayuso al proceso de regularización extraordinaria o los protocolos de no derivación a hospitales de pacientes de residencias durante la pandemia.

Noticias relacionadas

La portavoz socialista ha acusado a Ayuso de "burda", de "comulgar con billetes de 500 euros" o de personificar la crueldad. "La crueldad tiene un nombre: el suyo", le ha espetado. De "provocaciones de barra de bar" ha tildado todo ello la presidenta madrileña, quien ha recurrido al caso Leire Díaz. "Su partido montó una trama corrupta para defender al One [en referencia a Pedro Sánchez] a costa de cargarse la democracia, está usted aquí en nombre de la cloaca. Usted es la representante de la corrupción en esta Asamblea".